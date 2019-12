Essen. Clemens Prokop ist einer der hartnäckigsten deutschen Anti-Doping-Kämpfer. Die Sperre der Wada für Russland ist für ihn ein klares Zeichen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Russland-Urteil für Clemens Prokop "überraschend konsequent"

Clemens Prokop ist einer der renommiertesten deutschen Anti-Doping-Kämpfer. Der promovierte Jurist war von 2001 bis 2017 Präsident des Deutschen Leichtathletik-Verbandes. Natürlich hat der 62-Jährige am Montag mit Spannung die Neuigkeiten aus Lausanne verfolgt.

Als Russland vom Exekutivkomitee der Welt-Anti-Doping-Agentur mit einer vierjährigen Sperre bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften belegt wurde, war Prokop froh. „Es ist ein guter Tag für den Anti-Doping-Kampf, weil endlich mal gravierende Verstöße von Seiten Russlands Folgen zeigen“, erklärte er im Gespräch mit dieser Zeitung. „Nach den Erfahrungen der letzten Jahre ist dies überraschend konsequent. Es wird ein Zeichen gesetzt.“

Allerdings ist für Prokop die Wucht der Strafe durchaus überschaubar. Wenn Russland beispielsweise von der Fußball-WM ausgeschlossen wird, darf die Mannschaft trotzdem spielen. Nur dass sie nicht Russland heißt, sondern neutrale Athleten.

Prokop: Es wird Russland schmerzen

Als früherer Direktor des Amtsgerichts und jetziger Leitender Oberstaatsanwalt in Regensburg kennt sich Prokop natürlich mit juristischen Prozessen aus. Ein langes Hickhack um die Umsetzung der beschlossenen Sanktionen gegen Russland erwartet er nicht. „Die Sachlage ist klar, es ist in Russland massiv mit den Daten betrogen worden, so dass ich mit einer raschen und eindeutigen Entscheidung des CAS rechne“, sagte Prokop.

Der DLV-Ehrenpräsident hofft, dass die Signale verstanden werden. „Es wird das Land und dessen Präsidenten schmerzen, dass die russische Nationalität zumindest unmittelbar vorläufig nicht auftaucht“, glaubt Prokop.