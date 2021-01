Sport im Lockdown: Wen man in dieser Zeit im Park trifft

Essen. Corona hat die Freizeitgestaltung von Millionen Menschen verändert. Schön ist, wenn sich dadurch auch ein Gemeinschaftsgefühl bildet.

Wenn Sie in diesen Tagen einen merkwürdigen Menschen sehen, der mit blauer Wollmütze auf dem Kopf und quietschbunten Sportschuhen an den Füßen wegen vieler Kleiderschichten mit der Eleganz eines Michelin-Männchens durch den Park stapft – machen Sie sich bitte keine Sorgen. Das bin nur ich. Und wir könnten uns kennenlernen.

Sportjournalisten sehen berufsbedingt viel Sport, für die meisten Sportjournalisten ist Sport aber nicht nur ein Job, sondern auch Leidenschaft. Bei einigen geht das sogar so weit, dass sie sich selber bewegen.

Eine Sport-Gemeinschaft im Park, die sich grüßt

Weil, so viel Selbsterkenntnis muss sein, mir bei aller Fitness selbst Yoga-Übungen nur selten in schwebender Leichtigkeit gelingen wollen, suche ich also aus Rücksicht auf meine Untermieter mit Gymnastikmatte unterm Arm und Gewichten in den Händen schon seit dem ersten Lockdown regelmäßig abgeschiedene Ecken im Park, um allen Abstandsregeln folgend meinen Bewegungsdrang ausleben.

Zwischen Liegestützen, Kniebeugen und Standwaage bin ich dabei zwar meist allein, aber auf eine schräge Weise selten einsam. Über die Wochen hat sich im Herbst-Lockdown eine kleine Gemeinschaft gebildet, die sich (er)kennt und grüßt. Das ist nichts Besonderes? Naja, der Park liegt in einer Stadt, die Groß genannt wird, und da in einer Gegend, in der sich Fremde nicht grüßen. Hier haben die Menschen schon lange vor Corona auf den großzügigen Ausweich-Schlenker gesetzt.

Ein Basketballer wirft Körbe

Und jetzt? Da ist der ältere Herr, der mit generationengerechter Verbissenheit ein Programm abspult, das er irgendwann in den Achtziger Jahren gelernt haben muss. Mittlerweile lächelt er gelegentlich.

Eine Hälfte des Tartanplatzes besetzt immer mal wieder ein Familienvater mit einer wechselnd großen Kinderschar, der beim Kicken mit Kindern lautstark theoretisches Wissen zum Sport verbreitet, dem aber bei der praktischen Umsetzung seiner Ratschläge die Körpermasse in der Körpermitte im Weg ist.

Zur Sportgemeinschaft im Park gehört unter anderen ein junger Basketballspieler, der mit sich überdimensionalen Kopfhörern von der Außenwelt abschirmt, während er ausdauernd an seiner Wurftechnik arbeitet. Natürlich redet der nicht, das wäre nicht cool. Aber auch der hat schon unauffällig genickt. Ich bilde mir ein: freundlich.

Die Gemeinde wächst: Regelmäßig schaut jetzt auch ein älteres Paar vorbei, er kerzengrade und gemessenen Schrittes, sie mit Rollator und flink. Beide mit mildem Spott: „Sehr tapfer“ sagt sie gütig bei Temperaturen um den Gefrierpunkt, er lobt immer wieder mal: „Das reicht bestimmt für Olympia, junger (!) Mann.“

Zeichen der Hoffnung auf Normalität

Wenn die beiden wüssten. Privat bin ich ganz dem Breitensport verfallen. Vor ziemlich genau einem Jahr bereitete es mir massiv Bauschmerzen, berechtigte Zweifel zu haben, wegen aus meiner Sicht empörend falscher Prioritäten eines feierwütigen Kaders eine spielfähige Mannschaft am Karnevalswochenende aufs Feld zu bekommen. Heute frage ich mich, ob es für meine Volleyball-Mannschaft noch eine Saison gibt, die gespielt werden könnte. Die Chancen stehen realistisch betrachtet eher schlecht. Aber Olympia wäre auch schön. Beruflich. Und einfach so zum Zugucken. Aber vor allem als Zeichen der Hoffnung auf nahende Normalität für alle Sportler.