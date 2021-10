Sporthilfe-Wahl: Alle Siegerinnen und Sieger seit 2009

Essen. Die Juniorsportler-Wahl der Deutschen Sporthilfe hat sich oft als gutes Karriere-Omen erwiesen. Ein Blick auf die Sieger seit 2009.

Die Auszeichnung als Juniorsportlerin oder Juniorsportler des Jahres der Deutschen Sporthilfe hat sich in der Vergangenheit schon auf als gutes Zeichen erwiesen.

Weltkarrieren nach der Wahl gestartet

Athleten wie Ski-Rennfahrerin Maria Höfl-Riesch, Tischtennis-Rekordeuropameister Timo Boll oder die Schwimm-Stars Franziska van Almsick und Michael Groß starteten allesamt Weltkarrieren. Zehnkämpfer Niklas Kaul, Sieger der Wahl von 2017, ist 2019 schon zu den Legenden aufgerückt. Der Mainzer Kaul gewann bei der Leichtathletik-WM in Doha die Goldmedaille. Es scheint also was dran zu sein, an dem guten Omen Juniorsportler des Jahres. Doch es tauchen noch weitere spannende Namen auf.