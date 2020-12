Start der Darts-WM: Zuschauer, Favoriten, deutsche Chancen

Essen/London. Heute beginnt die Darts-WM im Londoner Alexandra Palace. Party-Stimmung wird nicht aufkommen. Dafür ist das Titelrennen spannend wie lange nicht.

Nicht wenige treten zwischen den Jahren die Reise zum Londoner Alexandra Palace an, „um mal dabeigewesen zu sein“. Nirgendwo sonst werden Profisport und Karnevalsstimmung derart vermischt wie bei der Darts-WM. Und im Corona-Jahr? Wird die Stimmung vor Ort fehlen. Das Gute am Schlechten: Die Darts-WM von diesem Dienstag bis zum 3. Januar ist sportlich so spannend wie lange nicht. Fragen und Antworten.