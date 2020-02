Trainerin Sowers - eine Frau schreibt Football-Geschichte

Sport-Geschichte wird nicht immer erst an dem Tag des besonderen Ereignisses geschrieben, sie findet ihren Ursprung meist schon zu einem viel früheren Zeitpunkt. Bei Katie Sowers liegt dieser Moment bereits zehn Jahre zurück. Die heute 33-Jährige arbeitete an einer Grundschule, verdiente 800 Dollar im Monat. Ihr gefiel der positive Einfluss auf die Kinder, aber sie selbst war nicht zufrieden.

„Das war der Punkt, an dem ich mich verloren gefühlt habe“, sagt Sowers: „Also habe ich meine Ziele aufgeschrieben. Und ein Punkt war: Ich wollte etwas tun, das niemand zuvor gemacht hat.“ Als sie das sagt, steht Katie Sowers im Marlins Park, Downtown Miami, wo das örtliche Baseball-Team beheimatet ist. Einige Tage vor dem 54. Super Bowl (in der Nacht zu Montag, 0.30 Uhr deutscher Zeit/ProSieben) kommen Fans der San Francisco 49ers und der Kansas City Chiefs dorthin, bezahlen 41 Dollar Eintritt und schauen Journalisten bei deren Arbeit zu. Zwischen den Mauern, bestehend aus Reportern mit Kameras, Mikrofonen und Smartphones, wollen sie für kurze Zeit einen halbwegs freien Blick auf die großen Stars der National Football League werfen. Die meisten der 53 Spieler pro Team bewegen sich frei, zehn von ihnen plus der Trainer haben ein eigenes Podium.

Katie Sowers steht im Mittelpunkt des Interesses

Das zwölfte ist eigentlich nicht da, es gehört aber doch Katie Sowers. Denn sie ist die erste Frau, die in einem Super Bowl steht. Man wird Katie Sowers am Sonntag nicht so häufig zu Gesicht bekommen im Hard Rock Stadium, sie kümmert sich als Assistenztrainerin um die 49ers-Offensive. Doch an diesem besonderen Abend ist sie so populär wie San Franciscos Quarterback Jimmy Garoppolo oder Cornerback Richard Sherman. Sicherheitskräfte achten darauf, dass ihr trotz des Absperrbandes niemand zu nahe kommt. Ein bisschen Defensive muss sein, wenn sie so offensiv mit ihrer Persönlichkeit, mit ihrer Meinung, mit ihrem Job umgeht. „Jetzt im Super Bowl zu sein, ist so surreal“, sagt Sowers und lächelt mehr selbstbewusst als verlegen. „Was mir aber wichtig ist: nicht die Erste, sondern nicht die Letzte zu sein. Ich bin nicht die Quotenfrau, ich bin hier, damit wir gewinnen.“

Sowers‘ Job ist es, die Wide Receiver, die Passempfänger der 49ers zu verbessern. Quasi nebenberuflich hat sie eine zentrale Position im Kampf für berufliche Gleichberechtigung und gegen geschlechtliche Diskriminierung eingenommen. Zwar sind in der laufenden NFL-Saison acht Frauen bei Teams beschäftigt, aber Katie Sowers ist die einzige, die auf dem Testosterondampfer American Football offen mit ihrer Homosexualität umgeht. Und dass sie vor dem Super Bowl weniger nach ihrem Job, den sie angesichts der ligaweit zweitbesten Offensive (51 Touchdowns in den 16 Hauptrundenspielen) nachweislich gut macht, als nach ihrer sexuellen Orientierung und ihrer Vorbildrolle für junge Mädchen gefragt wird, bedeutet für Sowers nur: „Ich weiß, wir sind erst erfolgreich, wenn ich danach nicht mehr gefragt werde.“

Wie Träume Wirklichkeit wurden

Ein Werbespot, der Anfang Januar während der Verleihung der Golden Globes in den USA ausgestrahlt wurde und in dem sie erzählt, wie aus ihren Träumen Wirklichkeit wurde, hat das Interesse an ihrer Geschichte befeuert. Katie Sowers wuchs im Bundesstaat Kansas auf, die Skyline von Kansas City hat sie auf dem linken Unterarm eintätowiert. Mit ihrer Zwillingsschwester Liz und den Nachbarjungs warf sie gerne den Football hin und her, doch weder an der High School noch am College gab es für Mädchen Teams. Also spielte sie am Goshen College Basketball. 2008 herrschten an der kleinen religiösen Universität in Indiana aber noch Zustände wie eher 1908. Sowers erlebte höchstselbst die Homophobie, nahm an geheimen Treffen der LGBT-Community teil.

Als sie nach ihrem Abschluss als Trainerin einsteigen wollte, wurde sie von einer Leistungsträgerin zur persona non grata: „Mein Trainer teilte mir mit, dass er mich aufgrund meines Lebensstils nicht im Team haben wollte. Zudem hätten einige Eltern Sorgen geäußert, dass ihre Töchter bei mir lesbisch werden können. Die dachten wohl, das sei ansteckend.“ Sowers fand zurück zum Football, sie spielte in der Women’s Football Alliance, wurde 2013 Weltmeisterin mit den USA.

Außergewöhnliches Trainertalent

Als sie ihre Karriere drei Jahre später wegen einer Hüftverletzung beenden musste, bewarb sie sich um einen Praktikumsplatz im Team der Atlanta Falcons. Der damalige Offensivkoordinator ist ihr heutiger Cheftrainer, mit dem sie am Sonntag zum sechsten Mal den Super Bowl für San Francisco gewinnen möchte: Kyle Shanahan.

„Für mich war sie nicht Mann oder Frau“, sagt der 40-Jährige nun, „sie war eine Praktikantin, die einen Job haben wollte. Und Katie hat alle besser gemacht, sie haben sich wohl gefühlt bei ihr – deshalb habe ich nie darüber nachgedacht.“ Ein Coach ist ein Coach ist ein Coach.

Dem einstigen College nicht mehr böse

2017, nach der Niederlage im bisher einzigen Super Bowl der Geschichte nach Verlängerung, ging Shanahan von Atlanta zu den 49ers und nahm das außergewöhnliche Trainertalent mit. Er spielt damit eine wichtige Rolle in Sowers‘ Leben, er bringt ihr genauso wie viele Spieler Respekt entgegen: „Wir brauchen nicht nur Frauen, die Frauen unterstützen“, sagt sie. „Wir brauchen vor allem Männer, die Frauen unterstützen. Wir brauchen Heterosexuelle, die für Homosexuelle kämpfen, Weiße, die für Schwarze kämpfen. Wir brauchen Menschen unterschiedlicher Herkunft, um eins zu werden und einen Wandel herbeizuführen.“

Dem Goshen College sei sie inzwischen nicht mehr böse, „wenn man Ignoranz nur mit Hass begegnet, wird es nie besser.“ Die Universität hat sich dieser Tage öffentlich bei ihr entschuldigt und darauf verwiesen, man würde seit 2015 auf Antidiskriminierung achten. Ganz nett und zu spät für Katie Sowers – aber womöglich nicht zu spät für andere Frauen, die eines Tages auch im Super Bowl stehen könnten.