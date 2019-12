Oberstdorf. Am Sonntag beginnt in Oberstdorf die Vierschanzentournee. Karl Geiger führt das deutsche Team an. Der Favorit kommt aus Japan: Ryoyu Kobayashi.

Vierschanzentournee: Das ist der große Favorit

Wie eine herausgestreckte weiße Zunge zeigt die Schattenbergschanze herab auf Oberstdorf. Die oberhalb des 10.000-Einwohner-Ortes gelegene Skisprunganlage ist einfach zu erkennen, hat sich doch der Schnee der letzten Nacht in etwa auf der Höhe in Regen verwandelt, von der aus die wohl mutigsten Sportler der Welt zum rasanten Flug ins Tal ansetzen.

Am Wochenende beginnt in Oberstdorf die 68. Vierschanzentournee. Fliegt Ryoyu Kobayashi wieder zu vier Siegen? Zu welchen Leistungen sind die DSV-Adler imstande? „Zwei unter den besten Zehn, bestenfalls einer auf dem Podium – das ist ein realistisches Ziel“, sagt der neue Bundestrainer Stefan Horngacher. Es gibt drei klare Mitfavoriten und sicher einen Überraschungsspringer, für die es ab dem Eröffnungsspringen am Sonntag (17.30 Uhr/ARD) heißt: Vier gegen Kobayashi.

Der Titelverteidiger bei der Vierschanzentournee

2002 gelang Sven Hannawald als erstem Flug-Ass das Kunststück mit Siegen auf allen vier Schanzen. Ryoyu Kobayashi steht mittlerweile in einer Reihe mit Hannawald und Kamil Stoch (2018) als Grand-Slam-Sieger. Kann er diesen Coup sogar wiederholen? Dem 23 Jahre alten Japaner ist es zuzutrauen. Kobayashis Ausgangslage ist jedoch anders als im vergangenen Winter, als der Seriensieger wohl auch beim Sprung von den Halden eines Kohletagebaus am weitesten geflogen wäre. Nur zwei Siege in Klingenthal und Engelberg sind so gar nicht Kobaya­shi-like. Seine perfekte Vorlage im Flug gilt aber immer noch als branchenführend. „Er legt viel Wert auf Geschwindigkeit. Wenn Ryoyu dann einen guten Absprung schafft, springt er auch noch ein Stockwerk höher als alle anderen.“ Sagt Karl Geiger, ärgster deutscher Widersacher.

Der Stabilste bei der Vierschanzentournee

Sieben Mal unter den besten Sieben, zwei Podiumsplätze – der Oberstdorfer Karl Geiger war auch schon vor der letzten Tournee formstärkster DSV-Adler. „Dass der Fokus jetzt wieder auf mir liegt, spricht für gute Wettkämpfe in den letzten Wochen“, sagt der 26-Jährige. Im Vorjahr haben ihm aber Markus Eisenbichler und Stephan Leyhe als Zweiter und Dritter den Rang abgesprungen. Ist der Druck vor dem Heimspringen zu groß? „Ich bin gut in Schuss, kann das locker angehen. Und selbst wenn ich am Sonntag verkacken sollte, stehen meine Leute noch hinter mir.“ Vor allem Horngacher, der „Karl aufs nächste Level bringen“ will. Heißt: Rang eins. Kann Geiger die Sehnsucht nach einem deutschen Tournee-Sieger stillen? „Er ist sehr stark.“ Sagt Stefan Kraft, größte Hoffnung des Co-Gastgebers Österreich.

Der Weitenjäger bei der Vierschanzentournee

Addiert man alle Weiten des Weltcup-Winters, ist Stefan Kraft bereits 1823,5 Meter weit gesprungen. Heraus kamen für den 26-Jährigen ein Sieg und zwei zweite Plätze. „Mit so einem großen Selbstvertrauen wie heuer bin ich noch nie zur Tournee gekommen“, sagt der Gesamtsieger von 2015. Und nicht unerheblich für den Pongauer: Das Tournee-Finale steigt am 6. Januar im von seiner Heimat nur eine halbe Stunde Autofahrt entfernten Bischofshofen. „Da hat Stefan immer einen Vorteil.“ Sagt Kamil Stoch, zweimaliger Tourneesieger aus Polen.

Der Routinier bei der Vierschanzentournee

Stefan Horngacher weiß, wovon er spricht: „Wenn Kamil erst mal richtig zu springen anfängt, wird es für die anderen ganz schwierig.“ Der Bundestrainer war als Polens Nationaltrainer bis zuletzt verantwortlich für Kamil Stochs Erfolge: Olympiasiege, WM-Titel, Tournee-Triumphe. Auch mit neuem Trainer springt der 32-Jährige wieder ganz nach vorne. „Mit ihm ist immer zu rechnen.“ Sagt Markus Eisenbichler, im letzten Winter Gesamtzweiter der Tournee.

Die Außenseiter bei der Vierschanzentournee

Mit Markus Eisenbichler (28) hat im vergangenen Jahr niemand als Gesamt-Zweitem gerechnet. Dies gilt auch diesmal, der Dreifach-Weltmeister von Seefeld hat in diesem Winter nur dreimal den zweiten Durchgang erreicht. Seine Hoffnung: „Skispringen ist kein Hexenwerk. Man kann sich schnell herausziehen aus einem Loch, wenn man geduldig bleibt.“

In sich zu ruhen ist auch eine Domäne von Stephan Leyhe (27): Der Willinger schaffte es bei der letzten Tournee sensationell als Gesamtdritter aufs Podest und sagt diesmal: „Auch wenn der Start holprig ist, kann man mit Glück und Ehrgeiz herauskommen.“ Als Geheimtipps gelten auch der Norweger Daniel-André Tande (25) und Philipp Aschenwald (24) aus Österreich.