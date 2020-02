In der Wohnung von Hendrik Pfeiffer steht ein besonderes Möbelstück. Es sieht aus wie ein Schrank, ist aber eine Sauna. Zwei Personen passen hinein. Der Wattenscheider Top-Läufer hat sie sich für die bessere Regeneration angeschafft. Doch nun kann sie ihm auch anders nützlich werden: „Vielleicht kann ich damit die Hitze Tokios simulieren“, sagt der 26-Jährige und lacht. „Mal sehen, wie sich das trainieren lässt.“

Auch wenn die Marathonwettbewerbe der Spiele von Tokio (24. Juli bis 9. August) ins etwas kühlere Sapporo verlegt wurden, so kann sich Hendrik Pfeiffer trotzdem nun diese Gedanken machen. Seit Samstag hat er die Qualifikation für die Olympischen Spiele in der Tasche. In starken 2:10:18 Stunden unterbot er beim Marathon in Sevilla die geforderte Norm als erst zweiter Deutscher. Zuvor war dies nur seinem Teamkollegen beim TV Wattenscheid, Amanal Petros, gelungen. Und, was für Pfeiffer das „i-Tüpfelchen“ ist: Er verbesserte seine persönliche Bestleistung um fast drei Minuten. „Lebensziele“ nennt er, was er nun erreicht hat.

Hendrik Pfeiffer hat eine schwere Zeit hinter sich. 2016 lief er seinen ersten Marathon, er knackte überraschend direkt die Norm für Olympia in Rio. Der gebürtige Düsseldorfer wurde als Newcomer gefeiert. Doch eine schwere Fersenverletzung bremste ihn, er verzichtete auf einen Start bei Olympia, machte den Weg frei für einen Kollegen. Es sei nicht seine Philosophie vom Laufen, vorher Schmerzmittel einzuwerfen, sagte er damals. „Das war die bitterste Erfahrung“, erzählt Pfeiffer heute. „Ich war noch bei der Olympia-Einkleidung – da war es sehr schmerzhaft, nicht dabei sein zu können.“

Fersenprobleme warfen ihn wiederholt zurück

Er lenkte sich ab, der Journalistik-Student fand einen Job bei einem Stahlunternehmen aus Duisburg, für den er noch heute dankbar ist. „Ich wollte etwas Sinnvolles tun, um nicht in eine Sinnkrise zu verfallen“, sagt er.

Die Fersenprobleme, die ihn 2016 stoppten, traten auch nach seinem zweiten Marathon 2017 wieder auf – er verpasste die Heim-EM in Berlin. Wieder kämpfte er sich durch die Reha, er baute sich aber nach und nach ein Netzwerk aus Ärzten, Physiotherapeuten und Schuhorthopäden auf, das ihn weiterbrachte. Zwar verpasste er beim Köln-Marathon 2019 noch die Olympia-Norm, doch er lernte aus dort begangenen Fehlern, erfüllte sich nun endlich seine große Sehnsucht. Pfeiffer: „Einige sagten schon über mich: Langsam muss er mal beweisen, dass er was kann.“ In Sevilla hat er das nun getan. Olympia-Quali und Topzeit bedeuten für Pfeiffer aber auch ein Problem: „Ich habe jetzt eigentlich alle meine Ziele erreicht, die ich mir sportlich je gesteckt habe.“ Aber natürlich will er nun mehr. Zum Beispiel in Japan überzeugen – so gut das eben bei der Übermacht der afrikanischen Läufer geht. „Das muss man als weißer Europäer realistisch sehen“, sagt er. Um Medaillen wird er nicht mitlaufen können, das weiß er. „Es ist was anderes, wenn ich schon als Kind 20 Kilometer barfuß zur Schule laufen musste – allein die Fußmuskulatur ist da eine andere.“

Sonntag geht’s ins Höhentrainingslager nach Kenia

Der deutsche Rekord, der von Arne Gabius gehalten wird und bei 2:08:33 Stunden liegt, könnte ein nächstes „Lebensprojekt“ werden, wie Pfeiffer sagt. „Der EM-Titel oder nur eine Medaille wären ein Traum.“ Er ist sich jedoch sicher: „Amanal Petros wird dabei ein großes Wort mitsprechen. Er ist mir im Training noch deutlich überlegen und noch nicht am Ende.“ Pfeiffer sagt das nicht mit Neid, er freut sich für seinen Kollegen: „Das ist der besondere Teamgeist in unserer Gruppe.“

Man pushe sich gegenseitig. So auch ab Sonntag wieder, wenn es für fünf Wochen ins Höhentrainingslager nach Kenia geht. Beim Gedanken an die Trainingsqualen schaudert es Hendrik Pfeiffer. Immerhin: Seine Sauna wird er bei 20 Grad dort nicht mehr brauchen.