Zverev im Halbfinale: Historische Dimensionen

Essen. Das Halbfinale ist nur ein Schritt: Alexander Zverevs US-Open-Bilanz eignet sich dennoch bereits für die Annalen des Sports. Ein Kommentar.

Erst im Juli zeigte der NDR eine hübsche Tennis-Doku. Der Anlass: 35 Jahre waren vergangen, seit Boris Becker erstmals das Tennisturnier von Wimbledon gewann. So ließ sich herrlich nachempfinden, was damals los war in (Tennis-)Deutschland. Wie dieser 17-jährige, ungesetzte Leimener unbekümmert durchs Turnier marschierte, wie die Aufregung in der Heimat groß und größer wurde, wie immer mehr Journalisten hektisch nach London reisten, wie in Deutschland ein regelrechter Tennis-Boom ausgelöst wurde.