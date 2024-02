Springerinnen Hentschel und Müller holen Olympia-Platz

Doha In Tokio gewinnt Lena Hentschel mit Tina Punzel olympisches Edelmetall. Nun sichert sie dem deutschen Team mit Jette Müller erneut einem Platz im Synchron-Starterfeld bei Olympia.

Die Wasserspringerinnen Lena Hentschel und Jette Müller haben dem Deutschen Schwimm-Verband (DSV) einen Quotenplatz für die Olympischen Spiele in Paris gesichert. Das Duo wurde im Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett Sechste.

Mit der Gesamtpunktzahl von 273,93 verfehlten die beiden Deutschen den Bronzeplatz der Britinnen Scarlett Mew Jensen und Yasmin Harper nur um 7,77 Zähler. Weltmeisterinnen in Doha wurden die Chinesinnen Chang Yani und Chen Yiwen vor den Australierinnen Anabelle Smith und Maddison Keeney.

Die in den USA studierende und trainierende Hentschel hatte in Tokio an der Seite der inzwischen nicht mehr aktiven Tina Punzel Olympia-Bronze gewonnen. Mit Müller springt sie erst seit Kurzem zusammen. Für die 20 Jahre alte Rostockerin war der WM-Wettkampf die erste internationale Meisterschaft in einer olympischen Disziplin. Entsprechend glücklich war sie nach dem letzten Sprung. Das Duo umarmte sich lange und feierte den Olympia-Quotenplatz.