Stuttgarts Volleyballerinnen starten mit Sieg in Finalserie

Dresden. Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart sind mit einem klaren Auswärtssieg in das Finale um die deutsche Meisterschaft gestartet.

Beim fünfmaligen Titelträger Dresdner SC setzte sich das Gäste-Team überlegen mit 3:0 (25:15, 25:20, 25:19) durch und ging in der Serie "Best of five" mit 1:0 in Führung. Nach 77 Minuten war das einseitige Duell beendet. Die zweite Partie findet am kommenden Mittwoch (18.00 Uhr) in Stuttgart statt.

Beide Teams stehen sich nach 2015 und 2016 zum dritten Mal im Kampf um die Meisterschaft gegenüber. Zweimal hatte sich das sächsische DSC-Team von Trainer Alexander Waibl durchgesetzt.

