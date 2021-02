Super Bowl: Mahomes fordert Brady zum Gigantenduell heraus

Essen/Tampa Patrick Mahomes gilt als bester Quarterback der Gegenwart. Im Super Bowl trifft er auf Tom Brady – den besten Quarterback der Geschichte.

Es ist schon etwas seltsam, irgendwie wartet man bei Patrick Mahomes auf den Tag, an dem mal etwas schiefläuft. An dem der Quarterback der Kansas City Chiefs ein Spiel mal versaubeutelt. Oder er sich verletzt, ehe er ein glorreiches Comeback gibt. Wobei, das wünscht man ja niemandem. Aber heroische Geschichten über den aktuell besten Footballspieler der Welt wären noch aufwühlender, wenn eben nicht alles glatt läuft, sondern er zuvor auch einmal am Boden lag.