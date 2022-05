SV Straelen schlägt Wuppertal und zieht in DFB-Pokal ein

Duisburg. Der SV Straelen ist Niederrheinpokal-Sieger. Die Mannschaft von der niederländischen Grenze setzte sich mit 1:0 gegen Wuppertal durch.

Der SV Straelen ist Gewinner des diesjährigen Niederrheinpokals. Im Finale gelang dem Regionalligisten die Revanche für die Finalniederlage in der vergangenen Saison. Die Mannschaft von Trainer Steffen Weiß setzte sich in der Duisburger Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg gegen den Liga-Konkurrenten Wuppertaler SV mit 1:0 durch. Kelvin Lunga erzielte den goldenen Treffer des Tages in der 51. Spielminute.

Die Straelener haben sich damit für den DFB-Pokal qualifiziert. Auf wen der Klub von Mäzen Hermann Tecklenburg trifft, ist dabei noch unklar, aber vermutlich werden die Verantwortlichen auf einen Knaller mit vielen Zuschauern für das Stadion an der Römerstraße hoffen.

Kurz vor dem Abpfiff rastet Wuppertals Pytlik aus

Den Tiefpunkt der Partie gab es dabei ganz kurz vor dem Abpfiff. Nach einer abgewehrten Ecke setzte Wuppertals Kevin Pytlik zu einem brutalen Tackling an, für das er sich die Rote Karte bereits einhandelte. Im Nachgang wurde er von einem Straelener Spieler zur Rede gestellt und streckte diesen per Kopfstoß nieder. Dies dürfte eine lange Sperre nach sich ziehen.

