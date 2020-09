Gewinnen Sie einen Massagesessel Prestige II von Welcon

Mit dem Massagesessel Prestige II von Welcon können Sie in kleineren Räumen entspannen - Dank der Close2Wall Technik!

Der Massagesessel Prestige war eines der erfolgreichsten Modelle des Herstellers Welcon. Jetzt präsentiert das Unternehmen mit dem Prestige II einen Nachfolger, der technisch und optisch den neusten Anforderungen an einen modernen Massagesessel entsprechen soll.

Der Massagesessel Prestige II ist zunächst in der Farbkombination schwarz und weiß lieferbar. Er verfügt über eine umfangreiche technische Ausstattung:

Auch für größere Personen geeignet

Close2Wall Technik: Der Massagesessel kann mit der Rückenlehne fast direkt an der Wand platziert werden. So kann der Massagestuhl auch in kleineren Räumen seinen Platz finden.

Elektrische und stufenlose Neigungsverstellung von Rückenlehne und Beinauflage, Zero-Gravity-Position (Herz-Waage-Position), USB-Anschluss zum Laden eines Mobiltelefons sowie Stereolautsprecher mit Bluetooth-Schnittstelle, Airbags für Druckluftmassage (Lymphdrainageähnliche Anwendung) an Waden, Füßen, Unterarmen, Händen, Hüfte und Schultern, Fußreflexzonenmassage mittels Massagerollen, Heizfunktion, sechs individuelle, spezialisierte Automatikprogramme, einstellbarer Timer, getrennte und stufenlose Neigungsverstellung von Rückenlehne und Beinauflage, verlängerbare Beinauflage für größere Personen sind die Eigenschaften, die dieses Produkt auszeichnen.

Weitere Informationen zu Welcon finden Sie unter www.welcon.de

(Eine Bargeldauszahlung ist ausgeschlossen. Bei Punktgleichheit wird gelost. Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein).