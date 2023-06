Tischtennis-Team auch im Finale ohne Timo Boll

Krakau Der Deutsche Tischtennis-Bund steht bei den Europaspielen in Krakau mit beiden Teams im Finale. Nach dem morgendlichen 3:0 der Frauen gegen Portugal zogen die Männer, ebenfalls gegen die Iberer, nach.

Beim 3:1 nach Sätzen verzichtete Bundestrainer Jörg Roßkopf wie schon im ersten Turnierspiel gegen Belgien im Viertelfinale (3:0) auf Superstar Timo Boll. Der 42 Jahre alte Rekord-Europameister hatte sich wenige Stunden vor dem Halbfinale zwar eifrig warmgespielt, war dann aber doch nur Ersatz. Wegen einer Verletzung an seiner linken Schulter hatte die frühere Nummer eins der Welt letztmals Ende Februar in einem Pflichtspiel an der Platte gestanden.

Im Finale an diesem Samstag trifft das deutsche Männer-Team um 18.15 Uhr auf Schweden. Zuvor spielen die Frauen mit Mixed-Europameisterin Nina Mittelham gegen Rumänien um den Titel (14.30 Uhr).