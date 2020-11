Top-Duo bei Darts-EM schon ausgeschieden

Oberhausen. Darts-Primus Michael van Gerwen und der Weltranglistenzweite Gerwyn Price sind bei der Darts-EM in Oberhausen schon im Achtelfinale ausgeschieden.

Der Niederländer van Gerwen verlor überraschend deutlich mit 4:10 gegen den Engländer Ian White. "Mighty Mike", wie van Gerwen genannt wird, hat seit der Corona-Pause einige schwere Niederlagen hinnehmen müssen und an Dominanz eingebüßt. Der Waliser Price verlor mit 6:10 gegen den schottischen Weltmeister Peter Wright. An diesem Samstag stehen in Oberhausen die Viertelfinals an. "Snakebite" Wright gilt nun als Turnierfavorit. Deutsche Spieler sind nicht mehr dabei.

© dpa-infocom, dpa:201031-99-153303/2