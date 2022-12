Torhüterin Frohms und ihr "prägendstes Jahr" im Fußball

Celle/Wolfsburg. Erst der Wechsel nach Wolfsburg, dann Vize-Europameisterin: Torhüterin Merle Frohms verknüpft 2022 mit vielen Höhepunkten.

Für Nationaltorhüterin Merle Frohms war 2022 ein aufregendes Jahr. Der Wechsel von Eintracht Frankfurt zum VfL Wolfsburg und die Vize-Europameisterschaft dominierten diese Zeit. „Für meine Karriere war es das prägendste und ereignisreichste Jahr“, sagte die 27 Jahre alte Torfrau vom deutschen Meister VfL Wolfsburg.

Merle Frohms (rechts) sieht das Unheil kommen: Die Engländerin Chloe Kelly (Nummer 18) trifft im EM-Finale. Foto: Getty

„Ich werde die Weihnachtstage und den Urlaub bei meiner Familie in Celle nutzen, um das Jahr Revue passieren zu lassen. Es war voll mit Höhepunkten und Momenten, die möglicherweise 'Once in a lifetime' sein könnten“, fügte sie hinzu.

Zuschauerrekord in der Frauen-Bundesliga

Nicht nur sie erlebte eine Zeit mit vielen Höhen. Auch der Frauenfußball erlebte ein erfolgreiches und voraussichtlich richtungsweisendes Jahr. Auch dank der EM-Euphorie schnellten die Zuschauerzahlen in der Bundesliga in die Höhe. Eintracht Frankfurt sorgte zum Auftakt der Saison mit 23.200 Zuschauern für den bisherigen Liga-Bestwert. Vor 21.287 Zuschauern empfingen die Niedersächsinnen um Frohms im Oktober anlässlich des Top-Duells den FC Bayern München (2:1). Schon nach dem neunten Spieltag lockten die Frauen-Erstligaklubs 173.438 Fans an und damit mehr als in der gesamten bisherigen Rekord-Saison 2013/2014.

Für Frohms brachte vor allem die EM einige Änderungen mit sich, darunter auch ganz praktische: Dass das Team einen solchen „Hype“ ausgelöst habe, war für Frohms ungewohnt. Sie wird jetzt auch außerhalb der Heimatstadt Celle erkannt. „Wenn ich bei der Sparkasse anrufe, werde ich beglückwünscht. Ich musste tatsächlich lernen: In Jogginghose und ungeschminkt auf die Straße gehen, ist nicht mehr so angebracht“, sagt sie lachend.

Frohms sicher: Frauenfußball ist "in der Gesellschaft jetzt anerkannt"

Aus der Sicht von Frohms ist der Frauenfußball „in der Gesellschaft jetzt anerkannt“. „Wir wurden als Spielerinnen gesehen, die Werte vermitteln und Freude verbreiten können. Es war die größte Errungenschaft, dass wir anders in der Gesellschaft wahrgenommen werden“, sagte Frohms.

Team- und Nationalmannschaftskollegin Alexandra Popp, die zur EM-Heldin aufstieg, fand ähnliche Worte: „Man hat das Gefühl, dass wir mit unserer Art, mit unserer Authentizität, die Menschen irgendwie für uns gewinnen konnten - und das ist natürlich mega schön gewesen.“

DFB-Frauen schlagen DFB-Männer bei der TV-Quote

Niemand hat 2022 so viele Menschen vor den Fernseher gelockt wie die deutschen Fußball-Frauen. Auf Platz eins der Fernsehübertragungen liegen sie in diesem Jahr: 17,952 Millionen Menschen sahen am 31. Juli das Finale der Europameisterschaft, das Deutschland gegen England verlor. Kein Spiel der Männer bei der WM in Katar konnte die Quote übertreffen. „Ungefähr jeder Fünfte saß vor dem Fernseher und hat unser Finale im Fernsehen verfolgt – das ist beeindruckend“, schwärmte Frohms.

Die Frauen bestachen auch durch einen Fußball, der im Gegensatz zu dem oft als überdimensioniert wahrgenommenen Männer-Bereich mit Millionen-Gehältern und Goldsteaks als deutlich nahbarer empfunden wurde. Bei Merle Frohms besteht nicht die Gefahr, dass sie im Stil von Ex-Fußballprofi Franck Ribéry ein vergoldetes Stück Fleisch in Dubai verspeist. „Nein, ich bin Vegetarierin“, sagt sie. Der Frauenfußball ist eben etwas anders. (dpa)

