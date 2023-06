Transfercoup: Werder Bremen holt Liverpool-Profi Naby Keita

Essen. Überraschender Transfer für Bundesligist Werder Bremen: Die Norddeutschen verpflichten Naby Keita vom FC Liverpool.

Spektakulärer Transfer vom Mersey an die Weser: Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat sich überraschend mit Naby Keita vom FC Liverpool verstärkt. Wie die Hanseaten am Freitag bestätigten, wechselt der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler ablösefrei in die Hansestadt. Wie gewohnt gab der Verein die Vertragslaufzeit nicht bekannt.

„Wir sind sehr froh, dass wir Naby trotz mehrerer Angebote von Werder überzeugen konnten“, sagte Clemens Fritz, Leiter Scouting und Profifußball bei den Norddeutschen. Coach Ole Werner ergänzte: „Naby ist ein wichtiger Baustein in unserer zentralen Achse. Er bringt sehr viel internationale Erfahrung mit in das Team.“

Keita hatte in den vergangenen Jahren mit Verletzungsproblemen zu kämpfen

Naby selbst bezeichnete seinen neuen Arbeitgeber als „besonderen Verein“ und gab sich überzeugt, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. „Der Trainer hat mir ein richtig gutes Gefühl gegeben und mir gezeigt, dass ich dem Team helfen kann“, erklärte er.

Der Nationalspieler von Guinea gilt allerdings als verletzungsanfällig, binnen fünf Jahren kam er bei den Reds unter Jürgen Klopp nur zu insgesamt 84 Einsätzen in der Premier League, zuletzt im Februar dieses Jahres.

2019 gewann Keita mit Liverpool die Champions League, ein Jahr später wurde er englischer Meister. Der Mittelfeldspieler war 2018 für 60 Millionen Euro von Leipzig an die Anfield Road gewechselt.

