Trauer um Pelé: Die Welt verneigt sich vor dem König

Essen. Fußball-Legende Pelé ist gestorben. In seinem Heimatland Brasilien ist die Trauer groß – trotz zwiespältiger Beziehung zum Idol .

Natürlich, auch seine letzte Reise wird ihn noch einmal weit nach oben führen. Am Dienstag soll der Sarg mit Pelés sterblichen Überresten überführt werden ins Memorial Necropole Ecumenica, den Hochhaus-Friedhof von Santos. Mit 14 Stockwerken führt das Guinessbuch der Rekorde das Gebäude als am höchsten aufragenden Friedhof der Welt – und was könnte passender sein für diesen Rekordfußballer, der als einziger drei Weltmeisterschaften gewann?