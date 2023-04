Triathletin Haug gewinnt souverän auf Gran Canaria

Las Palmas Triathletin Anne Haug hat auf Gran Canaria einen souveränen Sieg gefeiert. Bei der Challenge über 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21,1 Kilometer Laufen war die 40 Jahre alte Ironman-Weltmeisterin von 2019 nicht zu schlagen.

Triathletin Anne Haug hat auf Gran Canaria einen souveränen Sieg gefeiert. Bei der Challenge über 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21,1 Kilometer Laufen war die 40 Jahre alte Ironman-Weltmeisterin von 2019 nicht zu schlagen.

Haug benötigte für die Distanz 4:05:38 Stunden und kam mit einem Vorsprung von über zwölf Minuten auf die Niederländerin Diede Diederiks ins Ziel. Dritte wurde die Britin Megan McDonald.

Nach rund 30 Minuten auf der Radstrecke hatte Haug die Führung übernommen und diese kontinuierlich ausgebaut. Auf dem Rad sei es hart gewesen, meinte Haug im Ziel am Playa Anfi del Mar. „Aber das Laufen war so cool, am Strand entlang und die Zuschauer waren großartig. Ich bin happy über den Sieg.“ Bei den Männern kam der zweimalige Ironman-Weltmeister Patrick Lange beim Sieg des Franzosen Sam Laidlow auf Rang fünf.