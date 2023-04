Uwe Gensheimer im Interview: „Da kann alles passieren"

Essen Der frühere Nationalmannschaftskapitän Uwe Gensheimer spielt an diesem Wochenende um den DHB-Pokal. Das große Interview gibt es hier.

Die Trophäe ist begehrt, und Uwe Gensheimer durfte sie bisher noch nie in die Höhe stemmen. Das will der 36-Jährige am Wochenende in der Kölner Arena beim Finalturnier der Handballer um den DHB-Pokal ändern. Mit den Rhein-Neckar Löwen trifft der langjährige Kapitän der Nationalmannschaft am Samstag auf die SG Flensburg-Handewitt (16.10 Uhr/ARD), das zweite Halbfinale bestreiten der SC Magdeburg und der TBV Lemgo (19 Uhr/Sky). Das Ziel ist klar: das Finale am Sonntag (15.40 Uhr/ARD).