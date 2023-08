Verstappen siegt wieder - und stellt Vettels Rekord ein

Zandvoort. Max Verstappen triumphiert auch bei seinem Heimrennen. Damit gewann er zum neunten Mal in Folge und zog mit Sebastian Vettel gleich.

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat mit einem Triumph bei seinem verregneten Heimrennen in Zandvoort den Siegrekord von Sebastian Vettel eingestellt. Beim Großen Preis der Niederlande setzte sich der 25-Jährige in seinem Red Bull am Sonntag vor Fernando Alonso im Aston Martin und Pierre Gasly im Alpine-Auto durch. Für den zweimaligen Champion Verstappen war es der neunte Erfolg nacheinander. Das war in der Motorsport-Königsklasse zuvor nur 2013 dem im Vorjahr zurückgetretenen Sebastian Vettel aus Heppenheim gelungen.

Während Verstappen an der Nordsee seine WM-Führung vor Teamkollege Sergio Pérez auf nun 138 Punkte weiter ausbauen konnte und auf Titel Nummer drei zusteuert, belegte der einzige deutsche Fahrer Nico Hülkenberg im Haas-Rennwagen Rang zwölf. Acht Runden vor dem Ende war der Grand Prix vor etwa 100 000 Fans für knapp 45 Minuten unterbrochen worden, nachdem es sehr stark geregnet hatte. Nach dem Restart verteidigte Verstappen seinen ersten Platz. (dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport