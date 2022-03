VfL Bochum bei Eintracht Frankfurt live im TV und Stream: Alles zur Übertragung der Bundesliga

Elvis Rexhbecaj tritt mit dem VfL Bochum bei Eintracht Frankfurt an.

Bochum. Der VfL Bochum spielt am Sonntag bei Eintracht Frankfurt. Wir erklären, wo das Spiel live im TV und im Stream zu sehen ist.

Corona macht in diesen Tagen auch nicht vor dem VfL Bochum Halt. Auf vier Spieler muss VfL-Trainer Thomas Reis am Sonntag (17.30 Uhr) verzichten, wenn die Bochumer bei Eintracht Frankfurt zu Gast sind. Nachdem sich Anfang der Woche bereits , hat getroffen. Bedeutet: , immerhin sind Leitsch und Soares dort eigentlich gesetzt.

Der Ausfall von Danilo Soares könnte eine Chance für Herbert Bockhorn bedeuten, der zuletzt nur auf wenig Spielzeit kam. Fit ist auch Danny Blum, . Zudem kehrt Jürgen Locadia nach seiner Verletzung wieder ins Team zurück.

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Spiel zwischen dem VfL Bochum und Eintracht Frankfurt am Sonntag live im TV und Live-Stream sehen können.

VfL Bochum bei Eintracht Frankfurt: Alle Infos zum Spiel

Begegnung: Eintracht Frankfurt - VfL Bochum

Datum: Sonntag, 13.03.2022

Anstoß: 17.30 Uhr

Ort: Deutsche Bank Park (Frankfurt/Main)

Wettbewerb: Bundesliga

VfL Bochum bei Eintracht Frankfurt im TV live sehen

Die wichtigste Info für alle Fans vom VfL Bochum und Eintracht Frankfurt: Das Bundesligaspiel wird nicht live im Free-TV zu sehen sein. Die Bundesliga ist in dieser Saison lediglich bei den Pay-TV-Anbietern Sky sowie Streaming-Dienst DAZN zu sehen. Die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfL Bochum wird auf DAZN übertragen, denn der Streaming-Anbieter hat sich die Rechte für alle Sonntagsspiele in dieser Bundesliga-Saison gesichert. Die Vorberichterstattung beginnt um 17 Uhr.

VfL Bochum bei Eintracht Frankfurt live im Stream sehen

DAZN ist ein Streamingdienst, man kann das Spiel also zum Beispiel am Laptop oder Desktop-PC im Browser gucken, aber auch auf dem Handy oder Tablet. Wer das Spiel auf einem Fernseher sehen möchte, kann natürlich über einen Smart-TV oder beispielsweise per Playstation DAZN aufrufen.

Einen kostenlosen Probemonat bietet DAZN nicht mehr an. Wer DAZN abonnieren möchte, kann sich zwischen einem Monatsabo (29,99 Euro) oder einem vergünstigen Jahresabo (274,99 Euro) entscheiden. Mehr Informationen dazu direkt auf der Seite von DAZN.

VfL Bochum bei Eintracht Frankfurt im Live-Ticker

Das Spiel des VfL Bochum bei Eintracht Frankfurt findet wieder vor Zuschauern statt. Alternativ zum Stadionbesuch oder zur TV-Übertragung können Sie das Spiel auch in unserem Live-Ticker verfolgen. Hier geht es zum Live-Ticker Eintracht Frankfurt - VfL Bochum.

