VfL Bochum gratuliert nach dem DFB-Pokal-Finale - aber nicht RB Leipzig

RB Leipzig gewinnt den DFB-Pokal. Nur wenige Augenblicke nach dem Finale gratuliert der VfL Bochum - aber nicht dem Pokalsieger aus Sachsen.

Wenige Augenblicke, nachdem RB Leipzig im Elfmeterschießen den Gewinn des DFB-Pokals gegen den SC Freiburg klar machte (4:2/1:1), sendete der VfL Bochum per Twitter Glückwünsche. Diese gingen aber nicht Richtung Sachsen, sondern nach Rheinland-Pfalz.

"Herzlichen Glückwunsch an den FV Engers zum Gewinn des Rheinlandpokals! Vielleicht trifft man sich ja wieder in der 1. DFB-Pokal-Runde, würde uns sehr freuen!", schrieb der VfL Bochum auf seinem offiziellen Twitter-Account. Es war eine Aktion, die User der Plattform loben.

RB Leipzig gegen Freiburg: VfL Bochum sorgt mit Tweet für Aufsehen

Ein Nutzer schrieb beispielweise: "Idealer Zeitpunkt für die Glückwünsche". Ein anderer: "Bester Tweet heute Abend - Lieb euch!"

Herzlichen Glückwunsch an den FV Engers zum Gewinn des Rheinlandpokals! Vielleicht trifft man sich ja wieder in der 1. @DFB_Pokal-Runde, würde uns sehr freuen!😎 — VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) May 21, 2022

Zum Hintergrund: Der VfL Bochum traf vor zwei Jahren im DFB-Pokal auf den FV Engers. Beide Klubs verstanden sich gut - auch neben dem Platz. Bochum siegte damals mit 3:0.

Das Pokalfinale gegen den SC Freiburg hatte RB Leipzig nach dem Elfmeterschießen gewonnen. Die Freiburger Christian Günter und Ermedin Demirovic vergaben vom Punkt.

DFB-Pokal: RB Leipzig gewinnt nach dem Elfmeterschießen gegen Freiburg

Nach der Verlängerung hatte es 1:1 gestanden. Maximilian Eggestein brachte die Freiburger nach 19 Minuten in Führung. In Unterzahl gelang Leipzig durch Christopher Nkunku der Ausgleich (76.), Marcel Halstenberg hatte die Rote Karte gesehen (57.).

Es war der erste Pokalsieg in der Geschichte des Klubs, der für viele Fußballfans in Deutschland ein Feindbild ist. RBL wurde erst 2009 gegründet - durch den Getränkehersteller "Red Bull". Dank der Millionensummen des Sponsors schaffte Leipzig den Sprung in die Bundesliga. Überraschend ist es daher nicht, dass der Bochumer Tweet bei vielen gut ankam. (juh)

