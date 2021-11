Video-Highlights: Dieses Pieringer-Tor macht Schalke Hoffnung

Gelsenkirchen. Schalke verliert mit 2:4 gegen Darmstadt. Immerhin gelang Marvin Pieringer sein erstes Tor für S04 - und das sehenswert. Die Highlights im Video.

Es war ein gebrauchter Nachmittag für die Profis des FC Schalke 04. Am Sonntag mussten sich die Königsblauen mit 2:4 gegen den SV Darmstadt geschlagen geben. Gerade einige Führungsspieler präsentierten sich gegen die Lilien erschreckend schwach (hier geht es zur Einzelkritik).

Trotz der dritten Pflichtspielniederlage in Serie für die Schalker und dem Absturz auf Rang fünf in der 2. Bundesliga gab es allerdings auch kleine Lichtblicke im Spiel der Gelsenkirchener. Denn die Joker präsentierten sich stark. Rordigo Zalazar kurbelte das Spiel an und Marvin Pieringer gelang mit einer tollen Einzelaktion sein erster Pflichtspieltreffer für Schalke.

Hier gibt es die Highlights der Schalker Niederlage gegen Darmstadt im Video.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport