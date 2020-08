Vier Gründe, sich auf Barca gegen Bayern zu freuen

Essen. In der Champions League steht das Spiel zwischen dem FC Barcelona und dem FC Bayern an. Das ist ein Fußballfest - auch ohne Fans. Ein Kommentar.

Da war sie wieder, die Schreckensmeldung, auf die niemand wartet: Corona-Fall beim FC Barcelona. Ein Spieler sei positiv getestet worden, hieß es am Mittwochmittag. Allerdings gehöre dieser nicht zum Team des Bayern-Gegners. Das Champions-League-Viertelfinale am Freitagabend in Lissabon wird also ausgetragen.