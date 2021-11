Viertes Remis bei Schach-WM: Russische Eröffnung ohne Fahne

Dubai. Vierte Partie, viertes Remis: Schachweltmeister Magnus Carlsen hat bei der WM in Dubai den erhofften Sieg an seinem 31. Geburtstag verpasst.

Der Norweger trennte sich am Dienstag in Dubai von seinem russischen Herausforderer Jan Nepomnjaschtschi erneut remis. Damit steht das auf 14 Partien angesetzte WM-Duell 2:2.

Gut eine Dreiviertelstunde schaute Carlsen noch mal tief in die Stellung, dann machte er die Punkteteilung mit einer Zugwiederholung perfekt. Im ersten Zug wechselte er vom Damenbauern zum Königsbauern. Nepomnjaschtschi reagierte mit einer der solidesten Eröffnungen, der schon viele Spieler in WM-Kämpfen vertraut hatten: Russisch. "Wenn schon nicht die russische Fahne am Brett stehen darf, spiele ich wenigstens die Russische Eröffnung", sagte der Russe in Anspielung auf das Wada-Urteil, das wegen staatlich organisierten Dopings derzeit russische Symbole bei Weltmeisterschaften verbietet.

Während der Partien trägt der Titelverteidiger Hemden mit Logos seines Sponsors Unibet, obwohl Sportwetten und Werbung dafür in den Vereinigten Arabischen Emiraten verboten sind. Wie sein Vater und Manager Henrik Carlsen und der Weltschachbund Fide auf Nachfrage bestätigten, hat die Expo 2020 dem Weltmeister aber eine Sondererlaubnis erteilt.

Die fünfte Partie findet am 1. Dezember (13.30 Uhr) statt.

Notation der vierten Partie

Weiß: Magnus Carlsen (Norwegen)

Schwarz: Jan Nepomnjaschtschi (Russland)

1. e4 e5 2. Sf3 Sf6 3. Sxe5 d6 4. Sf3 Sxe4 5. d4 d5 6. Ld3 Ld6 7. O-O O-O 8. c4 c6 9. Te1 Lf5 10. Db3 Dd7 11. Sc3 Sxc3 12. Lxf5 Dxf5 13. bxc3 b6 14. cxd5 cxd5 15. Db5 Dd7 16. a4 Dxb5 17. axb5 a5 18. Sh4 g6 19. g4 Sd7 20. Sg2 Tfc8 21. Lf4 Lxf4 22. Sxf4 Txc3 23. Sxd5 Td3 24. Te7 Sf8 25. Sf6+ Kg7 26. Se8+ Kg8 27. d5 a4 28. Sf6+ Kg7 29. g5 a3 30. Se8+ Kg8 31. Sf6+ Kg7 32. Se8+ Kg8 33. Sf6+ Remis

Stand: 2:2

