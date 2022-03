Volleyball-Weltverband entzieht Russland die Männer-WM

Lausanne. Der Volleyball-Weltverband FIVB entzieht Russland wegen der Invasion in die Ukraine die Männer-Weltmeisterschaft.

Ein neuer Ausrichter für das WM-Turnier vom 26. August bis 11. September werde nun gesucht, teilte die FIVB mit. Wegen des Krieges in der Ukraine sei es "unmöglich, Weltmeisterschaften in Russland vorzubereiten und durchzuführen", hieß es in dem Statement. Der Weltverband sei "ernsthaft besorgt über die eskalierende Situation und die Sicherheit der Menschen in der Ukraine".

Die FIVB hatte Russland bereits als Etappenort der Nationenliga gestrichen. Ursprünglich waren bei den Frauen ab Ende Juni in Ufa und bei den Männern ab Anfang Juli in Kemerewo Partien in Russland vorgesehen. Die Ersatzausrichter sollen in Kürze benannt werden.

© dpa-infocom, dpa:220301-99-334375/2