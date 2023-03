Warum Serienmeister FC Bayern um sein Abo bangen muss

Leverkusen. Beim FC Bayern München hängt nach der Pleite bei Bayer Leverkusen und vor dem Topduell gegen Borussia Dortmund der Haussegen schief.

Joshua Kimmich schaute aufmerksam in die Runde – und ließ sich bei seinen Ausführungen zur Münchner Pleite in Leverkusen auch nicht von dem fröhlichen Gejohle um ihn herum ablenken. Weiter hinten in der Interviewzone der BayArena kickten sich Werkself-Stürmer Moussa Diaby und sein dreijähriger Sohnemann gerade munter einen bunten Ball hin und her. Kimmich dagegen, seinen Rucksack ordentlich geschultert, legte die Stirn ein wenig in Falten. „Viel davon ist eine Konzentrationsgeschichte, die wir ganz klar angehen müssen“, meinte der Münchner Nationalspieler zum 1:2 seines Teams schließlich. Zudem monierte er „Nachlässigkeiten“ in den Reihen des Serienmeisters – der deshalb nun plötzlich um sein Abonnement bangen muss.