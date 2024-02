Wasserspringerin Pfeif erreicht WM-Finale - Wassen raus

Doha Wasserspringerin Pauline Pfeif hat bei den Weltmeisterschaften in Katar das Finale vom Turm erreicht. Die 21-Jährige erhielt am Montag in Doha für ihre fünf Sprünge aus zehn Metern Höhe 278,20 Punkte und belegte damit Platz zehn des Halbfinals.

Wasserspringerin Pauline Pfeif hat bei den Weltmeisterschaften in Katar das Finale vom Turm erreicht. Die 21-Jährige erhielt am Montag in Doha für ihre fünf Sprünge aus zehn Metern Höhe 278,20 Punkte und belegte damit Platz zehn des Halbfinals.

Die besten zwölf Springerinnen qualifizierten sich für das Finale am Nachmittag (16.32 Uhr/MEZ). Die zweite deutsche Starterin, Christina Wassen, schied als 14. aus. Den Sieg im Halbfinale sicherte sich die Chinesin Chen Yuxi mit 421,85 Punkten. Die beiden möglichen Startplätze für die Olympischen Spiele in Paris in dieser Disziplin hatte sich Deutschland bereits bei der vergangenen WM in Japan gesichert.