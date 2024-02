Wegen Baumgart: Toni Kroos ändert Meinung über den HSV

Hamburg Steffen Baumgart soll neuer Trainer des Hamburger SV werden. Bei Toni Kroos sorgt das für eine Kehrtwende.

Das bevorstehende Engagement von Steffen Baumgart als Trainer des Zweitligisten Hamburger SV hat selbst bei Rio-Weltmeister Toni Kroos für gesteigerte Euphorie gesorgt. „Jetzt werd ich noch zum HSV Fan. Ich fall vom Glauben ab... Alles Gute Baumi“, schrieb der Mittelfeldstratege von Real Madrid im Netzwerk „X“.

Das kommt durchaus überraschend. Denn bislang war der 34-Jährige nicht als Sympathisant des Nordklubs bekannt. Eher im Gegenteil: Dass er den HSV nicht leiden kann, bekundete Kroos schon mehrfach öffentlich. Vor den Relegationsspielen in der vergangenen Saison zwischen dem VfB Stuttgart und den Hamburgern meinte er in seinem Podcast: „Ich bin für Stuttgart, das ist klar. Den HSV mag ich wirklich nicht, das ist einfach so, das wird sich auch nicht mehr ändern.“ Zudem spottete Kroos einst, dass nicht einmal Star-Trainer Pep Guardiola den HSV zum Aufstieg in die Bundesliga führen könne.

Kroos und Baumgart kennen und schätzen sich

Doch der anstehende Wechsel von Steffen Baumgart zum einstigen Bundesliga-Dino scheint die Sicht der Dinge für den Weltmeister von 2014, der am Wochenende sein 450. Spiel für Real Madrid absolvierte, zu ändern. Der gebürtige Rostocker Baumgart und der im rund 100 km entfernten Greifswald geborene Kroos hatten schon mehrmals in höchsten Tönen voneinander gesprochen.

Kroos hatte Baumgart im vergangenen Jahr als „Geschenk für Köln bezeichnet“, bevor dieser den Klub im Dezember verließ. Baumgart, 2021 launiger Gesprächspartner im Podcast „Einfach mal Luppen“ der Kroos-Brüder Toni und Felix, hatte sich ebenfalls im vergangenen Jahr für die Rückkehr des Ex-Nationalspielers ins DFB-Team ausgesprochen. „Toni spielt bei Real, weil er eine große Mannschaft führen kann“, sagte Baumgart der Sport Bild. Offiziell ist der Wechsel des 52-Jährigen zum HSV indes noch nicht. Am Montag berichteten Medien übereinstimmend, dass Baumgart die Nachfolge des freigestellten Tim Walter antreten soll. (ea / SID)

