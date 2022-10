Wer wird Juniorsportler 2022? Stimmen Sie ab!

Essen. Die Deutsche Sporthilfe sucht die Juniorsportlerin oder den Juniorsportler des Jahres. Bis zum 15. Oktober können Sie abstimmen - und gewinnen.

Franziska van Almsick, Timo Boll, Magdalena Neuner, Michael Groß oder Laura Dahlmeier – sie alle sind große Namen des deutschen Sports. Doch sie haben auch noch etwas anderes gemeinsam: Sie alle gewannen einst die Wahl zum Juniorsportler des Jahres.

Diese kürt die Deutsche Sporthilfe, die seit 1967 Nachwuchs- und Spitzensportler auf dem Weg zu großen Erfolgen durch verschiedene Fördermaßnahmen unterstützt, seit 1978. Die Liste derer, die nach dieser Auszeichnung eine große Karriere starteten, ist lang – noch länger als die Auswahl der oben genannten. Die Wahl, bei der Sport-Fans aus fünf von einer Fachjury ausgesuchten Athleten für ihren Favoriten abstimmen, hat sich in der Vergangenheit oft als gutes Omen erwiesen.

Wegen der Corona-Pandemie musste die Wahl 2020 ausfallen. Doch 2021 kam es mit einer Newcomer-Party im Areal Böhler in Düsseldorf endlich wieder zu einer großen Veranstaltung, um die beste Nachwuchsathletin/den besten Nachwuchsathleten zu ehren. Die Stabhochspringerin Sarah Vogel setzte sich am Ende gegen die Konkurrenz durch und reihte sich ein in die Liste großer Namen.

Auch in diesem Jahr sucht die Deutsche Sporthilfe gemeinsam mit ihrem nationalen Förderer, der Deutschen Telekom, wieder den besten Nachwuchssportler/die beste Nachwuchssportlerin. Ausgezeichnet wird die Gewinnerin oder der Gewinner wieder in Düsseldorf.

Fachjury traf Vorauswahl der fünf Nominierten

Dass so eine Auszeichnung auch Motivation sein kann, hat Niklas Kaul bewiesen. Der Mainzer Leichtathlet wurde 2017 zum Juniorsportler des Jahres gewählt, 2018 belegte er bei seiner ersten EM der Erwachsenen in Berlin Platz vier, 2019 wurde er der jüngste Weltmeister im Zehnkampf. In diesem Jahr legte er bei der Heim-EM in München dann den Titel des Europameisters nach - nach einem historischen Schlussspurt in den letzten zwei Disziplinen.

In diesem Jahr stehen fünf ebenfalls vielversprechende Athletinnen und Athleten zur Auswahl. Eine Fachjury aus Sport, Politik und Gesellschaft hatte aus zahlreichen Einsendungen der Fachverbände diese fünf Nominierten vorausgewählt, gewinnen wird der- oder diejenige mit den meisten Stimmen der Online-Abstimmung.

Neben Einzelwertung noch weitere Auszeichnungen

Eines ist gewiss: Verdient hätten Jule Behrens (19, Triathlon), Annett Kaufmann (16, Tischtennis), Franziska Ritter (19, Speedklettern), Lisa Spark (22, Biathlon), Leon Ulbricht (17, Snowboardcross) die wertvollste Auszeichnung im deutschen Nachwuchssport alle.

Neben der Einzelwertung werden in Düsseldorf auch die Preise in den Kategorien Mannschaft, Para- und Gehörlosensport vergeben. In der Mannschaftswertung entscheidet die gleiche Fachjury, die auch die Vorauswahl für die Einzelwertung getroffen hat. Die Juniorsportlerinnen oder Juniorsportler im Para- und Gehörlosensport werden von den Fachverbänden benannt.

Abgestimmt werden kann bis zum 15. Oktober, 12 Uhr. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden ein Tablet und ein Smartphone verlost - beides gestellt von der Telekom.

Jule Behrens (Triathlon)

Geboren: 04. April 2003

04. April 2003 Wohnort: Darmstadt

Darmstadt Beruf: Landespolizei-Auszubildende

Landespolizei-Auszubildende Verein: Triathlon Potsdam e.V.

Triathlon Potsdam e.V. Sporthilfe-gefördert: seit 2020, aktuell in der Nachwuchselite-Förderung

seit 2020, aktuell in der Nachwuchselite-Förderung Größte Erfolge: Junioren-Weltmeisterin 2021 (Sprint), Junioren-WM-Zweite 2022 (Sprint), U23-WM-Dritte 2022 (Mixed Relay Staffel)

Annett Kaufmann (Tischtennis)

Geboren: 23. Juni 2006

23. Juni 2006 Wohnort: Bietigheim-Bissingen

Bietigheim-Bissingen Beruf: Schülerin

Schülerin Verein: SV Böblingen

SV Böblingen Sporthilfe-gefördert: seit 2019, aktuell in der Nachwuchselite-Förderung

seit 2019, aktuell in der Nachwuchselite-Förderung Größte Erfolge: Jugend-Europameisterin 2022 (Einzel & Mixed-Doppel), Jugend-EM-Dritte 2022 (Team), Jugend-Europameisterin 2021 (Einzel), Europameisterin 2021 (Team)

Franziska Ritter (Speedklettern)

Geboren: 17. April 2003

17. April 2003 Wohnort: Wuppertal

Wuppertal Beruf: Zeitsoldatin

Zeitsoldatin Verein: DAV Düsseldorf

DAV Düsseldorf Sporthilfe-gefördert: seit 2021, aktuell im Top-Team Future

seit 2021, aktuell im Top-Team Future Größte Erfolge: Junioren-Weltmeisterin 2021, Europacup-Sieg in Arco 2022, Weltcup-Vierte in Seoul 2022

Lisa Spark (Biathlon)

Geboren: 07. Mai 2000

07. Mai 2000 Wohnort: Ruhpolding

Ruhpolding Beruf: Auszubildende zur Polizeioberwachtmeisterin

Auszubildende zur Polizeioberwachtmeisterin Verein: SC Traunstein

SC Traunstein Sporthilfe-gefördert: seit 2019, aktuell im Top-Team Future

seit 2019, aktuell im Top-Team Future Größte Erfolge: Junioren-Weltmeisterin 2022 (Einzel), Junioren-WM-Dritte 2022 (Sprint), Junioren-WM-Zweite 2022 (Staffel)

Leon Ulbricht (Snowboardcross)

Geboren: 1. November 2004

1. November 2004 Wohnort: Oberstdorf

Oberstdorf Beruf: Schüler

Schüler Verein: SC Rötteln

SC Rötteln Sporthilfe-gefördert: seit 2019, aktuell im Top-Team Future

seit 2019, aktuell im Top-Team Future Größte Erfolge: Junioren-Weltmeister 2022, Europacup-Sieg in Dolni Morava 2022, Junior FIS CUP-Sieg in Pitztal 2022

