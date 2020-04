Wie die Fußballprofis kreativ durch die Corona-Pause kommen

In der Zwangspause am Ball bleiben: Manuel Neuer, Torwart des FC Bayern, versucht sich an einer extra großen Dartscheibe.

Köln. Fußballtraining in Grüppchen und ohne Kontakt? Das steht in keinem Lehrbuch. Warum der Neustart der Bundesliga Überraschungen bringen könnte.

Wenn Markus Gisdol in diesen Tagen durch Köln radelt, kommt der 50-Jährige öfter mal ins Staunen. „Auch wenn die Fans nicht ins Stadion dürfen – man spürt, welche positive Energie hier nach wie vor vorhanden ist“, erzählt der Cheftrainer des 1. FC Köln fünf Wochen nach dem letzten Auftritt seiner Mannschaft in Mönchengladbach, beim ersten Geisterspiel in der Bundesliga-Geschichte. Es war die bislang letzte Partie, die in der höchsten deutschen Fußballklasse ausgetragen wurde. Seit Anfang vergangener Woche dürfen die Profiklubs zumindest wieder trainieren – unter Corona-Bedingungen. Doch werden die Spieler so wieder fit für den Wettkampf in der Liga?

Mit Abstand und ohne Kontakt auf die Trainingsplätze

„Das ist tatsächlich nicht einfach“, stellte Gisdol dabei schnell fest. Denn mit normalem Training auf Wettkampfniveau habe das noch nicht viel zu tun. Weil die Spieler die Abstandsregeln beachten und Körperkontakt sowie Zweikämpfe vermeiden sollen, stehen Passübungen, Lauftraining und technische Feinarbeit im Mittelpunkt. „In unseren Trainingsbüchern sind keine corona-konformen Trainingsformen vorgesehen“, sagt Gisdol. Gleichzeitig aber hat die Deutsche Fußball Liga immer noch die Hoffnung, im Mai den Spielbetrieb wieder aufzunehmen.

Die Branche steckt in einem Zwiespalt – der sich auch nicht so rasch auflösen dürfte. „Man wird erst relativ spät dazu kommen, im Training wieder im gewohnten Fünf-gegen-Fünf zu agieren. Deshalb ist jetzt die Kreativität der Trainer gefragt, das mit ihren Spielern irgendwie zu kompensieren“, erklärt der Sportwissenschaftler Professor Daniel Memmert die Lage im Gespräch mit dieser Zeitung.

Wer eine gute Basis hat, wird mir höherer Wahrscheinlichkeit punkten

Der gebürtige Franke leitet an der Deutschen Sporthochschule Köln das Institut für Trainingswissenschaft und Sportinformatik, das unter anderem für die deutsche Nationalmannschaft Gegneranalysen erstellt. Und er rät den Vereinen in der momentanen Lage, intensiv mit Videosequenzen und Online-Angeboten für die Profis zu arbeiten. „Die Visualisierung taktischer Dinge ist ganz wichtig. Die sollte man in der Zeit, in der man nicht auf dem Platz ist, verstärken“, empfiehlt Memmert. „Die Spieler sollen an ihrem Arbeitsgedächtnis, an ihrem Aufmerksamkeitsfenster arbeiten. Auch das kann man sehr gut online machen.“

Zusätzlich, so der 48-Jährige, müssten die Klubs versuchen, Strategien und taktische Abläufe mit Web-Konferenzen aufzufangen. Aber auch das in der Vergangenheit Geleistete werde bei einem Neustart zum Tragen kommen. „Diejenigen, die ein in allen Facetten qualitativ gutes Training vor Corona genossen, also eine gute Basis haben, werden eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, Spiele zu gewinnen“, glaubt Memmert. Er hält beim Neustart noch einen Aspekt für entscheidend: das Talent.

Warum einige der ersten Partien nach der Pause unerwartet enden werden

„Es gibt die Fleißigen, die über viele Trainingseinheiten auf ein hohes Level gelangen, beispielsweise am Ende einer Einheit noch 200 Freistöße schießen. Und es gibt die Talente, die das, wie auch immer, mit 20 Freistößen schaffen. Oder auch mit gar keinem“, erwähnt Memmert, der daraus schlussfolgert: „Gerade in den ersten ein, zwei Spielen werden sich diese beiden Faktoren durchsetzen. Da werden die Ergebnisse tatsächlich ein bisschen anders sein, als man das vorhersehen würde.“

Zudem prophezeit der Inhaber der Fußballtrainer-B-Lizenz beim Wiedereinstieg in den Spielbetrieb eine gewisse Nivellierung. „Der Zweikampf wird von allen Vereinen aktuell nicht groß trainiert. Deshalb dürfte das Level in den ersten Partien nicht ganz so zweikampfintensiv sein – oder aber es gibt viele Gelbe Karten, weil man es ein wenig überzieht“, glaubt Memmert. „Es werden generell nicht so große Unterschiede zwischen den Mannschaften sein. Sie werden auf einer etwas niedrigeren Stufe als vor Corona ähnlich performen“, sagt Memmert.

Fußball mit Vorbildfunktion gegenüber anderen Sportarten

Ob dem Fußball gegenüber anderen Sportarten und Berufsgruppen in den Tagen der Corona-Krise überhaupt eine Extrawurst gebraten werden soll – diese Frage betrachtet der Trainingswissenschaftler allerdings überaus kritisch. „Es ist ganz schwer zu erklären, warum Fußballer im Training oder im Wettkampf Elf-gegen-Elf spielen dürfen sollten, und wir unseren Kindern das Bolzen auf der Straße oder das Spielen auf Spielplätzen verbieten“, findet Daniel Memmert – und betont: „Der Fußball hat eine absolute Vorbildfunktion, und die kann er in der jetzigen Zeit sehr schön demonstrieren. Denn wenn Thomas Müller etwas sagt, hat das noch mal einen anderen Stellenwert, als wenn das irgendjemand anderer in Deutschland macht.“