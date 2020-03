Paris Der BVB tritt am Mittwoch in der Champions League bei Paris Saint-Germain an. Die Dortmunder haben das Hinspiel 2:1 gewonnen.

Das Hinspiel war ein besonderes, jedenfalls aus Sicht des BVB. 2:1 gewannen die Dortmunder im Champions-League-Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain. Erling Haaland erzielte beide Tore. Und nun? Was bedeutet dieses Ergebnis für das Rückspiel am Mittwoch (21 Uhr/Sky), das ebenfalls ein besonderes sein wird? Denn aufgrund des Coronavirus‘ müssen die Fans draußen bleiben.

So kommt der BVB in der Champions League weiter

Mats Hummels scherzte am Samstag noch, kurz nachdem die Dortmunder 2:1 bei Borussia Mönchengladbach gewonnen hatten. „Ich finde es auch okay, wenn wir 5:6 in Paris verlieren“, sagte der BVB-Verteidiger bei Sky. Denn tatsächlich können die Schwarz-Gelben das Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain auch verlieren und trotzdem weiter kommen. Die Auswärtstorregel im Europapokal macht es möglich.

Der Revierklub erreicht das Viertelfinale, wenn er mindestens zwei Tore schießt und nur mit einem Tor Unterschied verliert. Bei einem 2:3, 3:4, 5:6 (und so weiter) jubelt die Elf von Trainer Lucien Favre. Ein Unentschieden und ein Sieg reichen dem BVB sowieso. Die Ausgangslage ist also gut, allerdings nicht ohne Risiko.

So kommt Paris Saint-Germain gegen den BVB in der Champions League weiter

Fest steht: Paris muss gewinnen, da der Klub in Dortmund verloren hat. Allerdings erzielte Neymar dort ein vielleicht noch sehr, sehr wichtiges Auswärtstor. Denn durch diesen Treffer würde PSG ein 1:0-Sieg reichen, um in die nächste Runde zu kommen. Jeder höhere Erfolg hilft natürlich auch. Gewinnt die Mannschaft, die von Trainer Thomas Tuchel trainiert wird, nach 90 Minuten 2:1, geht es in die Verlängerung und vielleicht später noch ins Elfmeterschießen.

Der BVB besitzt gute Chancen, ins Viertelfinale einzuziehen. Doch ihn erwartet noch mal eine sehr harte Partie, auch wenn die Zuschauer fehlen. (las)