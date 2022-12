Katar 2022 - eine zerrissene Weltmeisterschaft

Essen. Die Vergabe der Weltmeisterschaft 2022 nach Katar bleibt ein Skandal. Die Hysterie in Deutschland war dennoch zu groß. Ein Leitartikel.

Noch zwei Spiele, dann ist auch diese Fußball-Weltmeisterschaft vorbei, die wie keine andere vor ihr für so viel Verärgerung, Aufregung, Protest und Zwist gesorgt hat. Da können die besten Ballbeweger der Welt noch so schön zaubern – der Fußball verschleiert nicht das widerliche Gebaren des Weltverbandes Fifa und die skandalöse Vergabe der WM an Katar. Sie muss als WM der Schande in die Geschichte eingehen. Aber es darf bezweifelt werden, dass die Fifa Lehren aus dem Theater um dieses Turnier ziehen wird: Saudi-Arabien hat sich für eine Bewerbung um die WM 2030 bereits in Stellung gebracht.