Mailand. Auch ohne die Nationalspieler will die U19 des BVB gegen AC Mailand punkten, um den Weg zum Gruppensieg offen zu halten.

Beim Heimspiel gegen Newcastle hatte die U19 des BVB beim 2:2 zuletzt den sicher gespielten Sieg noch verspielt. In Mailand will es die Mannschaft von Trainer Mike Tullberg jetzt besser machen, obwohl wichtige Spieler gerade mit der U17-Nationalmannschaft bei der WM in Indonesien unterwegs sind.

Weil AC Mailand zuletzt in einem wilden Spiel gegen Paris St. Germain 3:2 gewonnen hatte, steht die Mannschaft an der Spitze der Tabelle. Der BVB hat es dennoch in eigener Hand, das Achtelfinale zu erreichen, wenn heute in Mailand und am 13. Dezember (16 Uhr) gegen Paris Siege gelingen.

