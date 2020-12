Für die Modernisierung des Freibades in Winterberg-Siedlinghausen werden 1,5 Millionen Euro Fördergelder fließen.

Förderung 1,5 Millionen Fördermittel für das Freibad in Siedlinghausen

Siedlinghausen. Das große bürgerschaftliche Engagement war mit ausschlaggebend: Freibad Siedlinghausen bekommt für Sanierung 1,5 Millionen Euro.

Regierungspräsident Hans-Josef Vogel hat dem Bürgermeister der Stadt Winterberg, Michael Beckmann, gestern einen Förderbescheid über rund 1,5 Millionen Euro für die energetische und barrierefreie Modernisierung der Freibadanlage in Winterberg-Siedlinghausen übergeben.

Die Landes- und Bundesmittel kommen aus dem Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2020. Das Freibad Siedlinghausen ist das einzige Freibad in der Stadt Winterberg. Es wird ehrenamtlich vom Bäderverein Siedlinghausen e.V. betrieben. „Das große bürgerschaftliche Engagement des Bädervereins war“ - so Regierungspräsident Hans Josef Vogel - „mit ausschlaggebend für die Landesförderung“.

Bürgermeister Michael Beckmann ergänzt: „Wir freuen uns natürlich sehr über diese sehr gute Nachricht. Es ist so ein wenig wie ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk für Siedlinghausen und für Winterberg insgesamt. Der Dank geht an alle, die an dem Förderantrag mitgearbeitet und letztlich damit zur Bewilligung der Gelder beigetragen haben. Dies gilt für die Politik und Verwaltung, für den Bäderverein Siedlinghausen und viele helfende Hände im Hintergrund“.

Regierungspräsident Hans-Josef Vogel (rechts) hat dem Bürgermeister der Stadt Winterberg, Michael Beckmann, am Dienstag einen Förderbescheid über rund 1,5 Millionen Euro für die energetische und barrierefreie Modernisierung der Freibadanlage in Winterberg-Siedlinghausen übergeben. Foto: wp

Für die Einwohner*innen stellt das Bad einen bedeutsamen Teil der sozialen Infrastruktur dar. Genutzt wird es generationenübergreifend im privaten Bereich, von Schulen und vom Vereinssport. Im Zuge der Sanierung sollen bauliche und technische Mängel behoben sowie die Energieeffizienz gesteigert werden.

So gibt es neue barrierefrei gestaltete Edelstahlbecken für Schwimm-, Kinder- und Durchschreite-becken. Grundsaniert werden auch die Filter- und Umwälzanlagen sowie die Wasseraufbereitung und Wärmeversorgung.

Des Weiteren wird der Gang um das Becken mit neuen Fliesen ausgelegt, der Beckenrand zur Talseite wird gesichert und Türen sowie Fenster im Gebäude der Schwimmbadtechnik werden erneuert.