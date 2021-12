10 Mal Sachschaden bei Unfällen auf schneeglatter Straße

Hochsauerland. Die Sauerländer sind es gewohnt, bei Schnee und Eis Auto zu fahren. Trotzdem kam es heute kreisweit zu zehn Unfällen.

Der Winter hat heute Morgen für Verkehrsbehinderungen auf den Straßen im Hochsauerland gesorgt. Polizeisprecherin Laura Burmann zählte auf Nachfrage zehn Unfälle, die auf Schnee- und Eisglätte zurückzuführen waren - drei davon in Winterberg, aber auch in Brilon und anderen Kreisregionen. In allen Fällen sei es bei Sachschäden geblieben; niemand sei verletzt worden. Bei Brilon-Wald stand ein Lkw quer. Und an manchen Steigungsstrecken mussten die Autofahrer Geduld haben.

Lesen Sie auch: Das hat die Dorf-Alm in Winterberg vor

Während die Schneedecke am Kahlen Asten gestern noch bei 11 Zentimetern lag, bekam sie in der Nacht zu heute sieben Zentimeter Zuwachs. Auch in den nächsten Tagen soll es winterlich bleiben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon