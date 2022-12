100 Geschenke sorgen in Brilon für leuchtende Kinderaugen

Brilon. Im Geiste der Weihnacht: Mitarbeiter der Firmen Hoppecke und Intilion erfüllen Kindern ihre Wünsche zum Fest.

Die Beschäftigten bei Hoppecke und Intilion unterstützen Kinder und Jugendliche aus benachteiligten Familien in der Region. In diesem Jahr sorgen 100 Geschenke für leuchtende Kinderaugen und Freude beim Auspacken der Wunschpräsente.

Krieg und Energiekosten

„Wir haben gerade den Höhepunkt der Pandemie einigermaßen überwunden und sehen uns mit dem Krieg in der Ukraine, der Inflation und dem starken Anstieg der Energiekosten konfrontiert. Entlastungspakete wurden von der Regierung geschnürt, um Bürger und Bürgerinnen ein Stück weit zu entlasten. Trotz dieser Unterstützung ist es in diesem Jahr für viele Familien finanziell einfach eng“, So Marie-Laure Mader, Mitarbeiterin von Hoppecke und Initiatorin der Weihnachtsaktion.

Herausfordernde Zeiten

In diesen herausfordernden Zeiten ist es für die bei Hoppecke und Intilion Beschäftigten wichtig, an Weihnachten, dem Fest der Liebe, der Besinnlichkeit und der Freude, einen Beitrag zu leisten, indem sie Kinder und Jugendliche aus benachteiligten Familien sowie aus der Ukraine einen Wunsch erfüllen.

Weihnachtsaktion findet zum zweiten Mal statt

In Zusammenarbeit mit dem Caritasverband für das Erzbistum Paderborn fand in diesem Jahr die zweite Auflage der Firmen-Weihnachtsaktion statt. Kinder und Jugendliche aus dem Netzwerk des Caritasverbands in Brilon, Paderborn und Zwickau haben ihre Wünsche aufgeschrieben. Diese wurden anschließend an die Weihnachtsbäume an den einzelnen Unternehmensstandorten gehängt. Beschäftigte konnten sich eine Karte nehmen und das Wunschgeschenk besorgen. Die Geschenke wurden liebevoll von den Mitarbeitern verpackt. „Viele Kolleginnen und Kollege haben sogar eine Weihnachtskarte oder einen Brief geschrieben und Süßigkeiten dazu beigelegt“, so Marie-Laure Mader weiter.

Die Firma Hoppecke ist größter europäischer Hersteller von Industriebatterien in privater Hand. Mit 22 internationalen Tochtergesellschaften und mehr als 2000 Beschäftigten weltweit trägt das Unternehmen den Namen der Stadt Brilon und des Dorfes Hoppecke in die Welt. In Deutschland betreibt das Unternehmen drei Standorte: Hoppecke, Bremecketal und Zwickau.

