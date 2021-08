100-Jahre Musikverein „Eintracht“ Olsberg: So wird gefeiert

Olsberg. Der Musikverein „Eintracht“ Olsberg feiert sein 100-Jähriges Bestehen - leider anders, als gedacht. Ein Blick hinter die Kulissen des Vereins:

Mit einem feierlichen Gottesdienst und dem anschließenden Dämmerschoppen begeht der Musikverein „Eintracht“ Olsberg am kommenden Samstag, den 21. August, ab 17 Uhr im Kurpark Dr. Grüne sein 100-jähriges Bestehen.

Alles begann mit zehn Musikern

Auf den Tag genau vor 100 Jahren trafen sich zehn Olsberger Musiker, um den lang gehegten Wunsch in die Tat umzusetzen, einen Musikverein zu gründen. Bei der Versammlung wählten sie Josef Räder zum 1. Vorsitzenden und Franz Burmann, den Urgroßvater des heutigen Leiters des Jugendorchesters Felix Burmann, zum Kassierer und Schriftführer sowie Hermann Rüther zum Dirigenten. Bereits drei Tage später traf man sich erneut, um die Statuten zu verabschieden. Außerdem ging es in der Versammlung um die Anschaffung von Musikinstrumenten und die Planung von Übungsstunden. Und das alles in der schweren Zeit der Inflation, in der das Geld täglich an Wert verlor.

Im Jahr darauf, 1922, spielte die „Eintracht“ erstmals in Hildfeld auf einem Schützenfest, bevor 1924 auch die damalige Schützengesellschaft Olsberg (heute St. Michael) sie für das Fest des Jahres engagierte. In den Gründerjahren hatten die Musiker noch keine richtige Uniform und da kam ihnen das Angebot, sich der Feuerwehr anzuschließen, gerade recht. Leider gibt es keinerlei Aufzeichnungen mehr, warum dieses Vorhaben scheiterte und man weiterhin im schwarzen Anzug auf die Feste musste.

Konzert ist auf das nächste Jahr verschoben

Das ist auch der Chronik zu entnehmen, die rechtzeitig zum Jubiläum erscheinen sollte und jetzt im Herbst oder auch als Weihnachtsgeschenk auf den Markt kommt. Zum Auftakt der Feierlichkeiten war im Frühjahr unter anderem ein großes Jubiläumskonzert mit befreundeten Vereinen in der Olsberger Konzerthalle geplant. Doch der Corona-Virus mit all seinen Auswirkungen hatte bekanntlich etwas gegen diesen musikalischen Leckerbissen. Da sollte auch ein ganz besonderes Musikstück uraufgeführt werden, das Guido Rennert extra aus Anlass des Jubiläums komponiert hat. Als weiterer Höhepunkt sollte ein Konzert mit dem Musikkorps der Bundeswehr am kommenden Samstag stattfinden, das auf das nächste Jahr verschoben ist.

Beim Blick in die Annalen der „Eintracht“ fällt auf, dass sich die Zahl ihrer musikalischen Leiter in Grenzen hält. Angefangen vom legendären Robert Hoppe über Friedel Köster und Helmut Schmücker bis hin zu Michael Lohmeier, der heute den Taktstock schwingt, um nur einige zu nennen. Sie alle prägten den Verein. Allein aufgrund ihrer eigenen Ansprüche bewegten sich die „Olsberger“, wie sie als Festmusik auf den Schützenfesten in der näheren und auch weiteren Umgebung genannt werden, auf einem hohen Leistungsstandard. Das unterstreichen auch die guten Ergebnisse bei diversen Wertungsspielen bei den Landesmusikfesten, wenn es anschließend hieß: „Hervorragend“.

Eine feste Größe in kulturellen Leben der Stadt Olsberg

Dass die „Eintracht“ auf einem solch hohen Niveau spielt, ist auch ein Verdienst der guten Nachwuchsarbeit, die in Olsberg seit der Gründung des Jugendblasorchesters durch Friedel Köster (1976), des Jugendorchesters (1999) und des Ausbildungsorchesters (2004) einen hohen Stellenwert einnimmt. „Da kommen immer wieder talentierte Kinder und Jugendliche nach, die später ins Große Blasorchester übernommen werden“, freut sich der 1. Vorsitzende Dirk Brambring, der dieses Amt seit 2015 innehat.

Auch nach 100 Jahren ist die „Eintracht“ eine feste Größe in kulturellen Leben der Stadt Olsberg. Schließlich sind sowohl das Große Blasorchester als auch das Jugendorchester eine echte Bereicherung bei jedem Anlass und nicht nur auf den Schützenfesten. Vor allem das jährliche Frühlings- und auch das Weihnachtskonzert erfreuen sich bei der Bevölkerung größter Beliebtheit. Nicht nur die großen Klangkörper des Musikvereins „Eintracht“ sind sehr gefragt, sondern auch die Auftritte der „Hasleymusikanten“, der Partyband „Take Ten“ oder dem Blechbläserquintett „Quinitity Brass“ in kleinerer Besetzung.

Es bleibt zu hoffen, dass am Samstag nach der Messe beim Dämmerschoppen zumindest unter den dann geltenden Corona-Regelungen ein wenig Jubiläumsstimmung aufkommt. Und dass die „Eintracht“, irgendwann, vielleicht 2022, ihr 100-Jähriges doch noch ausgelassen feiern kann.

