1000 spannende Tipps fürs Sauerland: Die Heimat neu erleben

Sauerland. Krasse Action, schweißtreibender Sport, irre Ausstellungen: Ein neues Buch zeigt, was man im Sauerland erlebt. Wir stellen sechs Highlights vor:

Im Sauerland gibts viel zu entdecken. Das zeigt nun auch das Buch „Sauerland entdecken – 1000 Freizeittipps“ aus dem Wartberg Verlag. Darin gesammelt sind die schönsten Ausflugstipps, Sehenswürdigkeiten und Action-Angebote aus dem Sauerland rund um Brilon, Meschede, Arnsberg, Winterberg und co. Die Westfalenpost durfte einen Blick in das Buch werfen – und die schönsten Tipps vorstellen.

Schätze vor der eigenen Haustür zeigen

Die Pressesprecherin des Verlags, Gabriele Sauer, beschreibt das Buch so: „Das Besondere an unseren Freizeitführern ist, dass sie sich in erster Linie an die Einheimischen wenden und ihnen die Schätze vor ihrer Haustür zeigen, die manchmal in Vergessenheit geraten sind. Und davon hat das Sauerland ja ganz besonders viel zu bieten! Unser Autor hat eng mit den Städten, Gemeinden und Tourist-Informationen der Region zusammengearbeitet, die ihn dankenswerter Weise mit Informationen und Bildern unterstützt haben.“

Lesen Sie auch:Frau will aus Psychiatrie Marsberg flüchten – Sie legt Feuer

Lesen Sie auch:Tipp für Schützenköniginnen: In Brilon warten Traumkleider

Der Autor, das ist Matthias Rickling. Im Osnabrücker Land aufgewachsen, lebt er heute als freier Autor in Westfalen. Neben Beiträgen für Ausstellungen und Dokumentationen, hat er diverse Stadt-Lexika, Bild- und Fotobände über Städte und Regionen verfasst, Sagen-Sammlungen sowie kurzweilige Erinnerungsbücher veröffentlicht. Geschrieben hat er das Buch laut Verlag tatsächlich, um den Sauerländern die Schätze vor der eigenen Haustür nahezubringen. Der Verlag schreibt zu dem Buch: „Sie erfahren nicht nur alles Wissenswerte über die Region, sondern bekommen zudem jede Menge Tipps an die Hand. Und auch bei den bekannteren Ortsnamen wird selbst der Einheimische manches entdecken, was er vorher noch nicht gekannt hat, denn es ist durchaus verblüffend, was das Sauerland alles zu bieten hat.“

Das Buch liefert rund 1000 Tipps aus dem Sauerland

Das Buch enthält rund 1000 Tipps für die Freizeitgestaltung vor der eigenen Haustür. „Illustre Dörfer und grandiose Weitsichten, quirlige Einkaufsstraßen und top-prämierte Wanderwege locken ebenso wie technische Relikte der Industrialisierung, dramatische Felsformationen und die Naturidylle glasklarer Stauseen. Im Sauerland sind Erholung und Bike-Action, Kultur und Freeclimbing, lebendiges Brauchtum und Wassersport keine Widersprüchlichkeiten, sondern hervorragende Ergänzungen für abwechslungsreichen Freizeitspaß.“

WP-Newsletter per Mail: Was ist los in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg? Holen Sie sich den Newsletter für Ihren täglichen Nachrichtenüberblick

Der Freizeitführer stellt die Orte in alphabetischer Reihenfolge vor und nennt die wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Ergänzt werden die Beschreibungen durch Fotos, Adressen sowie Internetadressen. Eine Übersichtskarte und ein umfangreiches Stichwortverzeichnis machen dieses Buch zum Begleiter durch die Stadt. Hier gibt es nun eine sehr kleine Auswahl aus den zahlreichen Tipps für die sechs WP-Städte Brilon, Olsberg, Winterberg, Medebach, Marsberg und Hallenberg.

Die Tipps richten sich auch an Einheimische und wollen zeigen, welche Möglichkeiten direkt vor der Haustür liegen. Foto: Jana Naima Schopper / WP

Briloner Themenwege:

Der Freizeitführer empfiehlt neben den Sehenswürdigkeiten wie das Rathaus und das Museum Haus Hövener verschiedene Themenwege rund um Brilon. Der Landschaftstherapeutische Weg führt durch den dichten Wald und hügelige Weiden 2,5 Kilometer lang an 13 Stationen vorbei. Auch der Meiler, Wälle, Wüstungen (17 Kilometer lang) -Themenweg sowie der Waldfeenpfad (3 Kilometer) werden empfohlen. Gleichzeitig gibt es Freizeittipps wie Bogenschießen oder Angeln.

Hallenberger Eishäuschen

Das Buch beschreibt das Eishäuschen, in dem früher Eis für die Gastronomen gelagert wurde, als das kleinste aber coolste Museum in NRW. Es zeigt nun wechselnde Objekte eines Eisbildhauers. Auch die Mausefallenausstellung wird in dem Buch angepriesen.

Marsberger Anglermöglichkeiten:

In Marsberg empfiehlt der Freizeitführer unter anderem das Angeln an der Diemel und dem Diemelsee. In der Nähe der Staumauer lassen sich dazu elektrisch betriebene Anglerboote ausleihen. Staumauer, Wachtürme und die Kirchen werden als Sehenswürdigkeiten empfohlen.

Medebacher Falknerei

In Medebach kann man Falknern und Eulen-Spezialisten zusehen, wie sie mit ihren Tieren trainieren. Dabei sind Gerfalken, Uhus, Wüstenbussarde und ein Falklandkarkara. Außerdem empfiehlt der Autor auch das Naturschutzgebiet zu bewundern oder den Hochseilgarten zu besuchen.

Olsberger Kunstatelier Suberg:

Im mehr als 300 Jahre alten Fachwerkhaus entsteht renommierte Kunst – unter anderem entstanden hier auch die Kneipp-Figuren in der Stadt. Mit einem Blick auf die Dörfer werden auch das Heimatstübchen in Helmeringhausen sowie in Wulmeringhausen empfohlen.

Winterberger Kletterwald

Neben den Wintersportmöglichkeiten geht es in dem Buch größtenteils um Tipps zum Freizeitvergnügen in Winterberg, wie der Erlebnisberg Kappe, der Bikepark oder das Bowlingcenter. Auch der Kahle Asten wird extra beleuchtet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon