15 zusätzliche Ü3-Plätze für Kindergarten in Meerhof

Auf die Nachricht haben die Eltern der neun kleinen Kinder sehnlichst gewartet. Der Dachboden des Kindergartens in Meerhof soll ausgebaut werden. Damit wäre Platz für 15 zusätzliche Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahre geschaffen.

Marsberg will die fehlenden Kita-Plätze ausgleichen. Der Stadtrat gab in seiner jüngsten Sitzung einmütig grünes Licht unter dem Vorbehalt, dass die in Aussicht gestellte Förderung des Landesjugendamtes in Höhe von 405.000 Euro bewilligt wird.

Eltern arbeiten an alternativen Betreuungsmöglichkeiten

Seit einem Jahr sorgen die neun Eltern für ihre kleinen Kinder jetzt schon für alternative Betreuungsmöglichkeiten oder verzichten auf Berufstätigkeit. Für die Kindergartenbedarfsplanung ist das Jugendamt des Hochsauerlandkreises zuständig. Anfang dieses Jahres hat das Jugendamt die Planung für Meerhof überarbeitet, mit dem Ergebnis: für das Kindergartenjahr 2020/21 fehlen 13 Plätze für U3-Kinder und vier Plätze für Ü3-Kinder. Für die weiteren drei Kindergartenjahre wurde jeweils ein Fehlbedarf von acht bis 14 Plätzen im Ü3- und U3-Bereich prognostiziert.

15 zusätzliche Ü3-Plätze

Parallel hat das Bauamt geprüft, ob nach den Raumvorgaben des Landesjugendamtes eine zusätzliche U3-Gruppe mit zehn Betreuungsplätzen im derzeit nicht genutzten Dachboden eingerichtet werden könnte. Danach ist dort Platz für 15 zusätzliche Plätze im U3-Bereich.

Parallel kümmerte sich das örtliche Jugendamt um Fördermöglichkeiten von Land bzw. Bund und stellte die Aussicht auf Fördermittel von 30.000 Euro pro neu geschaffenen Betreuungsplatz. Der Eigenanteil der Stadt würde zehn Prozent betragen. Allerdings war das Landesjugendamt noch nicht einbezogen. Das stufte die Maßnahme zunächst als Aus- und Umbau ein und nicht als Neubau. Die Förderung würde demnach nur 16.500 Euro pro Platz betragen, der Eigenanteil der Stadt wären damit erheblich höher ausgefallen.

Maßnahme ist doch ein Neubauaufwand

Nach Verhandlungen kam das Landesjugendamt doch noch zu der Einschätzung, dass die Maßnahme einem Neubauaufwand gleichzusetzen sei. Unter Vorbehalt der abschießenden Prüfung stellte es einen Zuschuss von 30.000 Euro pro Platz in Aussicht.

Wenn der Dachboden ausgebaut wird, muss auch das Erdgeschoss brandschutztechnisch saniert werden. Das kostet weitere 90.000 Euro. Die Baukosten liegen insgesamt bei 537.600 Euro. An Fördermittel werden 405.000 Euro erwartet. Der Eigenanteil der Stadt liegt bei 132.600 Euro.