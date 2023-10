28. Briloner Jazz-Nacht verspricht musikalischen Hochgenuss

Brilon. Seit fast 30 Jahren steht die Briloner Jazz-Nacht für hochkarätige Künstler und erstklassige Musik. Das erwartet das Publikum am 14. Oktober:

Brilon steht für die 28. Briloner Jazz-Nacht in den Startlöchern. Am Samstag, 14. Oktober, stehen ab 20 Uhr zwei Jazzformationen mit ihren erstklassigen Musikern und Musikerinnen auf der Bühne in der Aula des Schulzentrums in Brilon.

Live-Premiere

Zum Auftakt gibt es eine Live-Premiere mit „Headphone Candy“. Die Musiker Raphael Sprenger und Micha Schaefers verbindet die Leidenschaft für Jazz und elektronische Musik und so schaffen sie atmosphärische Klangwelten. Beide sind im Sauerland keine Unbekannten – und das Publikum darf hier gespannt sein.

Jazzpreis gewonnen

Das „NuHussel-Orchestra“ wurde 2015 von Wanja C. Hasselmann gegründet. 2017 gewann die Band den Future-Sounds-Jazzpreis, gab gefeierte Konzerte, unter anderem auf dem Elbjazz-Festival und den Leverkusener Jazztagen. In Brilon stellt die Band ihr neuestes Projekt - „BAHIA“ vor mit 17 Musikerinnen und Musikern auf der Bühne. Unterstützt werden sie von der Soullegende Nathalie Dorra (Udo Lindenberg/ Randy Crawford), und Mitgliedern des Elbphilharmonie-Orchesters.

Karten im Vorverkauf sind erhältlich bei der BWT in Brilon zum Preis von 29 Euro und online unter www.ticket-regional.de (zzgl. Gebühren)

