298 Einwendungen gegen Windrad bei Scharfenberg

Scharfenberg/Meschede. Der HSK hat den Erörterungstermin für das BMT-Windrad im Goldbachtal bei Scharfenberg verschoben. Der Kreis könnte sogar ganz darauf verzichten.

Der Hochsauerlandkreis hat den für den 9. März angesetzten Erörterungstermin im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zum Bau des BMT-Windrads im Goldbachtal bei Scharfenberg Corona-bedingt auf unbestimmte Zeit verschoben.

Das „Gesetz zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und Genehmigungsverfahren während der Covid-19-Pandemie“ stellt es in das Ermessen der Behörden, derartige Termine wegen der Corona-Beschränkungen und zur Vermeidung einer weiteren Verbreitung des Virus nicht durchzuführen. Angesichts der 298 Einwendungen sei in diesem Fall mit einem besonders großen Zahl Verfahrensbeteiligter zu rechnen, die an dem Erörterungstermin wohl teilnehmen würden, so die HSK-Pressestelle auf Anfrage der WP.

Investoren hebeln Flächennutzungsplan aus

Wie berichtet, plant die BMT Energie GbR den Bau eines 179 Meter hohen Windrads mit einer Leistung von 2,3 MW. Der Standort befindet sich außerhalb der vom Rat Brilon festgelegten Windkraft-Konzentrationszonen. Die hatte die BMT Energie GbR jedoch per Normenkontrollverfahren vor dem Oberverwaltungsgericht Münster ausgehebelt.

Theoretisch könnten damit überall Windkraftanlagen beantragt werden. Allerdings liegt das Goldbachtal innerhalb der als Vogelschutzgebiet beantragten Gebietskulisse. Das diesbezüglich laufende Ausweisungsverfahren wirkt wie ein Baustopp. Zudem heißt es, dass in einem Vogelschutzgebiet keine neuen Windräder mehr errichtet werden dürfen.

Hochsauerlandkreis: „Zeit gewonnen.“

Durch die Terminverschiebung sei theoretisch Zeit gewonnen, so der HSK-Sprecher, die eingegangenen Bedenken aus dem Weg zu räumen. Dann wäre ein Erörterungstermin hinfällig. Falls es jedoch dazu kommt, werde er öffentlich bekannt gegeben.

Die Öffentlichen Bekanntmachungen können auf der Internetseite des Hochsauerlandkreises eingesehen werden: https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/bauen/wohnen/kataster/bekanntmachung-oeff.

