Nachdem sich der Haupt- und Finanzausschuss bereits in seiner Sitzung am Donnerstag, 23. Januar, in nichtöffentlicher Sitzung positiv zum Verkauf eines Grundstücks an die Deutsche Post geäußert hatte, soll der Rat in seiner Sitzung am Mittwoch, 29. Januar, dem Deal ebenfalls seinen Segen geben. Die öffentliche Sitzung beginnt um 17.30 Uhr im Bürgerzentrum.

Das Industriegebiet In der Dollenseite liegt im Bereich der Straße Hinterm Gallberg. Nachdem die Stadt dort 2013 in einem ersten Schritt ein 23,9 Hektar großes Industriegebiet ausgewiesen hatte, weitete sie es 2018 aufgrund der anhaltenden Nachfrage nach Gewerbegrundstücken um weitere 7,8 Hektar aus.

32 Hektar Industriefläche in der Dollenseite