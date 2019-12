51 Millionen Euro Forderungen an Briloner Unternehmer

Es hört sich nach einem ordentlichen Batzen an, der Insolvenzverwalter Helmut Bürenkemper (Lippstadt) zur Verfügung steht. 2.547.460,67 Euro können den Gläubigern erstattet werden. Doch das sind gerade einmal 3,5 Prozent ihrer Forderungen. Die belaufen sich nämlich insgesamt auf die für eine Privatinsolvenz schwindelerregende Summe von 51.494.089,31 Euro.

In Worten: Einundfünfzigmillionenvierhundertvierundneunzigtausendneunundachtzig Euro und einunddreißig Cent. Am 19. Dezember findet am Amtsgericht Arnsberg die abschließende Gläubigerversammlung für eines der längsten Insolvenzverfahren der Region statt. Und auch vom Volumen her sei es, so die Direktorin des Amtsgerichts Arnsberg, Charlotte Merz, „schon eins der größeren“.

Das Verfahren ist angesiedelt rund um den Konkurs einer in den 80er und 90er Jahren florierenden Briloner Baugruppe und deren Kopf, einen heute 70 Jahre alten Geschäftsmann, damals eine umworbene Größe der Briloner Gesellschaft und ein großzügiger Gönner etlicher Vereine. Unter dem Dach seiner Holding sollen mehr als 40 Firmen mit über 1000 Beschäftigten agiert haben.

396 Seiten umfassende Anklage

Als Ende der 90er Jahre der sogenannte Neue Markt ungeahnte Spekulationsgewinne verspracht, zockte der umtriebige Unternehmer kräftig mit. Mit dem Börsencrash brach auch sein Firmenimperium zusammen. Wie sich herausstellte, hatte der Unternehmer sich mit frisierten Bilanzen Unmengen von Krediten erschlichen, rund 140 Millionen DM standen im Raum. Das brachte ihn zeitweise in Untersuchungshaft und schließlich vor Gericht. Auf 396 Seiten hatte die Schwerpunktstaatsanwaltschaft Bielefeld den Unternehmer 2004 letztlich wegen 43fachen schweren Betrugs, fünffachen Kreditbetrugs und elf Bankrottdelikten angeklagt. Ursprünglich ermittelt hatte die Staatsanwaltschaft in über 170 Fällen.

Bedingt verhandlungsfähig

Wegen einer langwierigen Erkrankung des Angeklagten fand der Prozess erst im Sommer 2012 statt. Aufgrund der gutachterlich festgestellten eingeschränkten Verhandlungsfähigkeit - die Verhandlung musste alle 60 Minuten unterbrochen werden - hatten die Prozessbeteiligten bereits lange vorab eine Verfahrensabsprache getroffen: Wenn sich der Angeklagte in sieben Punkten für schuldig bekenne, würde es auf eine Freiheitsstrafe zwischen einem Jahr und zehn Monaten und zwei Jahren zur Bewährung herauslaufen.

Altkreis Brilon Neue Insolvenzordnung Am 1. Januar 1999 trat die neue InsO in Kraft, die die früheren Konkursordnungen ablöste. Das neue Recht erweiterte u.a. die Möglichkeiten des Verwalters zur Anfechtung von masseschädigenden Handlungen, damit dieser der Masse in größerem Maße als bisher Vermögen zuzuführen kann. Zum Schutz natürlicher Personen vor einem Leben am Existenzminimum, aber auch zum Schaffen eines Anreizes, sich um die Gläubigerbefriedigung zu bemühen, wurde die Restschuldbefreiung eingeführt.

So blieb dem Gericht eine aufwändige Beweisaufnahme mit rund 70 Zeugen unter dem Damoklesschwert eines latent drohenden gesundheitsbedingten Prozessabbruchs erspart. Und so fiel das Urteil auch aus. Es blieb bei den zwei Jahren. Staatsanwalt Stindt damals: „Acht Jahre mit so einem Verfahren zu leben, ist schon eine große Belastung.“

Parallel zu dem Strafverfahren gegen den Kopf des Firmengeflechts gab es Prozesse gegen weitere Verantwortliche, Wirtschaftsprüfer, ein Notar wurde zu einer Geldstrafe von 36.000 Euro verdonnert.

Mehrere der insolventen Firmen faden neue Eigentümer, eine damals mit 16 Millionen Euro Forderungen geführte Stahlbaufirma gehört heute unter der neuen Regie zu den Vorzeigeunternehmen der heimischen Wirtschaft.

Mit dem Abschluss des Privatinsolvenzverfahrens fällt nun die Klappe in dem heimischen Wirtschaftskrimi.

74 Gläubiger hatten 2008 insgesamt 100.811.606,76 Euro Forderungen angemeldet.

Restschuldbefreiung

Davon geblieben ist gut die Hälfte.

Die abschließende Gläubigerversammlung dient dazu, die Schlussrechnung des Insolvenzverwalters zu erörtern und eventuelle Einwände gegen die Verteilung der Forderungen vorzutragen.

Dem 70-Jährigen war im vergangenen Jahr Restschuldbefreiung erteilt worden. Allerdings war die Beschlagnahme seines Vermögen bis zur Beendigung des Verfahrens und der Befriedigung der Gläubiger aufrecht erhalten worden.