60 Feuerwehrleute bekämpfen Kellerbrand in Marsberg

Marsberg. MIt 60 Einsatzkräften hat die Feuerwehr einen Brand zwischen Marsberg und Westheim bekämpft. Die beiden Hausbewohnerinnen wurden nicht verletzt.

Zu einem Großeinsatz wurden am Freitagnachmittag mehrere Feuerwehren aus dem Marsberger Stadtgebiet gerufen. Gemeldet war ein Kellerbrand in einem Wohnhaus mit Menschenleben in Gefahr. Die Einsatzstelle befand sich in einer kleinen Siedlung außerhalb, zwischen Marsberg und Westheim.

Vom Rettungsdienst versorgt

Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten die beiden Bewohnerinnen des Hauses das Gebäude bereits verlassen; sie konnten zügig dem Rettungsdienst übergeben werden. Der Rettungsdienst versorgte und untersuchte die beiden und einen zu Hilfe gekommenen Nachbarn; alle blieben aber unverletzt: Der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung bestätigte sich nicht, niemand musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Feuerwehr im Einsatz: Ausdrücklich bedankt sich die Wehr für die Nachbarschaftshilfe. Foto: Feuerwehr Marsberg / wp

Die Feuerwehr konnte sich somit auf die Brandbekämpfung in dem Keller konzentrieren. Vermutlich in der Waschküche war es zu einem Feuer mit starker Rauch- und Hitzeentwicklung gekommen. Da der Kellereingang offen stand, konnte der Brandherd trotz der starken Rauchentwicklung schnell lokalisiert werden. Ein Trupp unter Atemschutz konnte das Feuer mit einem C-Strahlrohr schnell löschen. Mit einer Wärmebildkamera wurde der Keller dann auf weitere Brandherde untersucht.

Gesamtes Haus verraucht

Durch den Brandrauch wurde nicht nur der Keller, sondern auch das gesamte Haus verraucht. Mit Hochdrucklüftern wurde das Gebäude nach Abschluss der Brandbekämpfung gelüftet. Mit Messgeräten wurde die Schadstoffkonzentration im Innern des Kellers und der Wohnräume überprüft. Hierzu mussten mehrere Trupps unter Atemschutz in das Gebäude vordringen.

Die Bewohnerinnen konnten nach Abschluss der Löscharbeiten nicht in ihr Haus zurückkehren. Sie kamen bei Nachbarn unter.

Die Feuerwehr bei ihrem Einsatz am Freitag zwischen Marsberg und Westheim. Foto: Feuerwehr / wp

Knapp 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren mit zehn Fahrzeugen unter der Leitung des stellvertretenden Löschzugführers Frank Steker im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug vor Ort. Die Polizei rückte ebenfalls mit zwei Streifenwagen an und begann noch vor Ort mit den Ermittlungen zur Brandursache. Einen herzlichen Dank richtet die Feuerwehr an die helfenden Nachbarn, die sich nicht nur um die beiden Bewohnerinnen kümmerten, sondern auch die Einsatzkräfte mit gekühlten Getränken versorgten.

Im Einsatz waren der Löschzug Marsberg sowie die Löschgruppen aus Obermarsberg, Erlinghausen und Westheim.