60 Jahre Musikverein Madfeld: So wird das Jubiläum gefeiert

Madfeld. Der Musikverein feiert sein 60-jähriges Bestehen. Eigentlich war dazu ein großes Fest geplant. Wie das Jubiläum nun stattdessen abgehalten wird:

60 Jahre Musikverein Madfeld – diesen runden Geburtstag hatten sich die Vereinsmitglieder eigentlich anders vorgestellt. Geplant war ein großes Fest in der Madfelder Schützenhalle, zu dem alle befreundeten Vereine, unter anderem der Musikverein Uttenweiler, eingeladen werden sollten. Ein „Best-of-Konzert“ zum alljährlichen Termin, Samstag vor Heiligabend, war ebenfalls geplant. Doch diese Art zu feiern bleibt den Musikern und Musikerinnen in diesem Jahr aufgrund der Pandemie verwehrt. Umso größer ist die Freude, dass nun ein Musikfest in kleinem Rahmen möglich ist. Dazu lädt der Musikverein am Samstag, 2. Oktober, ein (siehe Infobox).

Ältestes Dokument von 1808

Bereits vor der Neugründung des Musikvereins im Jahr 1961 gab es zahlreiche musikalische Aktivitäten in Madfeld. Das älteste Dokument, das darüber berichtet, stammt aus dem Jahr 1808. Zwischen 1880 und 1890 entstand das erste Blas- und Streichorchester unter der Leitung von Quirinus Pieper, das sich zu Beginn des 1. Weltkrieges auflöst. Ab 1919 galten ein Musik- und Theaterverein, ein Spielmannszug und ein Streichorchester als Vorläufer des Musikvereins. Alle bestanden bis ca. Ende der 1940er Jahre.

Nach einer langen musikalischen Pause bildete sich 1961 der Musikverein Madfeld. Dies war dank des Lehrers Wilhelm Assmuth möglich, der zwei Jahre zuvor ein Schülerorchester gegründet hatte. Der Pfarrer Josef Weins unterstützte diese Initiative mit einem zinslosen Kredit, von dem die ersten Instrumente gekauft wurden.

Weihnachtskonzert seit 1970

Zu den ersten Auftritten zählten Prozessionen sowie die Christmette am Heiligen Abend. Geprobt wurde in der Volksschule und die Noten wurden zunächst von den Musikern und Musikerinnen selbst finanziert. Drei Jahre später entstand die erste Tanzkapelle mit Willy Finger, Claus Rehm, Karl-Heinz Schmidt, Alfons Schmidt und Hubertus Rager. Im Laufe der Jahre folgten noch zwei weitere erfolgreiche Tanzbesetzungen. Willy Finger übernahm die musikalische Leitung des gesamten Vereins. Von 1969 bis 1975 leitete Leo König aus Marsberg das Orchester, da Willy Finger zur Bundeswehr musste. 1975 erfolgte dann die offizielle Eintragung ins Vereinsregister.

Seit 1970 ist das alljährliche Weihnachtskonzert der musikalische Höhepunkt des Musikvereins Madfeld und vieler musikbegeisterter Zuhörerinnen und Zuhörer. Jedes Jahr, am letzten Samstag vor Heiligabend, lädt der Musikverein in die Schützenhalle dazu ein, musikalischen Klängen aus unterschiedlichen Genres zu lauschen. Die Proben dazu finden, seit 1977, im eigens gebauten Proberaum statt. Dessen Bauzeit betrug stolze acht Monate.

Der Musikverein Madfeld ist weiterhin zuständig für die Festmusik der Schützenfeste in Radlinghausen und Nehden und spielt bei den den Madfelder Karnevalsveranstaltungen. Viele andere Veranstaltungen des Dorfes werden musikalisch begleitet.

60 aktive Mitglieder

Das Repertoire reicht von traditioneller Blas- und Marschmusik über konzertante Werke bis hin zu schwungvoller Tanzmusik. Seit 2013 bereichern die Madfelder Oldies den Verein. Diese bestehen aus ehemaligen Musikern und dazu einigen weiterhin aktiven Musikern des Vereins, unterstützt durch jüngere Mitglieder. Das 2005 entstandene Jugendorchester hat sich mit dem Jugendorchester des Musikvereins Bleiwäsche zusammengetan, was unter anderem die enge Freundschaft und Zusammenarbeit beider Vereine stärkt. Heute zählt der Verein ca. 60 aktive Mitglieder.

Sofern die Einschränkungen der Pandemie dies zulassen, finden regelmäßig Proben statt, in denen sich die Musiker und Musikerinnen auf das Jubiläumskonzert vorbereiten. Wann dies stattfinden kann, steht noch nicht fest. Das Musizieren in Pandemiezeiten ist durch die Schutzmaßnahmen anders und erfordert Motivation und Zuversicht, um den Spaß beizubehalten. Die aktiven Musikerinnen und Musiker sind voller Hoffnung und nutzen jede Gelegenheit um in Form von offenen Proben, Ständchen im Freien oder auf Distanz vom Balkon aus, um den Menschen im Dorf Musik zu schenken.

