82-Jähriger wird bei Unfall in Brilon schwer verletzt

Brilon. Schwerer Unfall am Briloner Ostring: Eine Pkw-Fahrerin kollidiert mit 82-jährigem Kleinkraftradfahrer, der dabei schwer verletzt wird.

Am Mittwoch gegen 10.55 Uhr kam es auf dem Ostring in Brilon zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Kleinkraftrad. Eine 69-jährige Frau aus Brilon beabsichtigte laut Polizei, ein Firmengelände am Hasselborn in Richtung Ostring geradeaus zu verlassen. Beim Queren der Fahrbahn kollidierte sie mit einem von rechts kommenden 82-Jährigen Zweiradfahrer aus Olsberg.

Bei dem Unfall verletzte sich der Olsberger schwer und wurde durch Rettungskräfte in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Die Frau aus Brilon blieb unverletzt.

