Reisen 98,8 Prozent weniger Passagiere am Flughafen Paderborn

Brilon/Paderborn. Im Februar 2020 war die Flug-Reisewelt noch in Ordnung. Dann kam Corona. Das zeigen die Fluggastzahlen. Sie brachen komplett ein.

Im Februar 2021 flogen von den sechs Hauptverkehrsflughäfen in Nordrhein-Westfalen gerade einmal 89.400 Passagiere ab. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT NRW) als Statistisches Landesamt anhand vorläufiger Ergebnisse mitteilt, waren das 93 Prozent weniger Passagiere als im Februar 2020. Zum Vergleich: damals waren es 1,3 Millionen.

13,6 Prozent aller gewerblich-beförderten Passagiere in Deutschland starteten damit von einem der großen Flughäfen in NRW. 77.745 der von Hauptverkehrsflughäfen in NRW gestarteten Passagiere flogen ins Ausland (-92,4 Prozent); das Passagieraufkommen bei Inlandsflügen lag bei 11.655 Passagieren (-95,5 Prozent).

Gerade einmal 130 Passagiere

Der „Heimathafen“ Paderborn-Lippstadt verzeichnete einen Rückgang von 98,8 Prozent. 111 Passagiere flogen von dort in diesem Februar ins Inland, 19 ins Ausland.

Ende März hat der Aufsichtsrat des Flughafens Paderborn/Lippstadt getagt und den Landrat des Kreises Paderborn, Christoph Rüther, zum Vorsitzenden gewählt. Dr. Karl Schneider, Landrat des Hochsauerlandkreises, wurde ebenfalls einstimmig als stellvertretender Vorsitzender des Gremiums benannt. Der durch die Geschäftsleitung vorgelegte Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 wurde nach kurzer Beratung ebenfalls ohne Gegenstimmen angenommen.

Landrat im Aufsichtsrat

Aufsichtsrat und Geschäftsleitung zeigten sich aufgrund der massiven Kostensenkungen, die im Rahmen der schon im letzten Jahr begonnenen umfassenden Unternehmenssanierung erzielt wurden, sowie der für das laufende Jahr veröffentlichten Flugpläne sehr zuversichtlich, dass der ambitionierte Plan umgesetzt wird.

Nach dem Erstflug der Green Airlines werden Ende April die Flüge nach Antalya, Heraklion und Palma de Mallorca wieder aufgenommen. Lufthansa plant darüber hinaus ab Anfang Mai die München-Strecke mit zunächst sechs wöchentlichen Verbindungen, deren Anzahl dann schrittweise erhöht wird.