Ab Montag harte Geduldsprobe für viele Brilon-Berufspendler

Brilon. Wer von Brilon in Richtung Willingen unterwegs ist (oder umgekehrt), muss sich ab Montag in Geduld üben. Bauarbeiten ziehen Umleitungen nach sich.

Autofahrer und speziell Berufspendler, die nach Brilon oder aus Brilon in Richtung Willingen fahren, müssen in den nächsten Tagen ganz tapfer sein. Von Montag, 22. Mai, bis voraussichtlich Mittwoch, 31. Mai, wird die Bundesstraße B 251 in Höhe der Bahnbrücke am Waldfreibad Gudenhagen für den Durchgangsverkehr gesperrt. Dort, wo sonst ohnehin nur einspuriger Begegnungsverkehr möglich ist, gilt ab Montag vorübergehend eine Komplettsperrung für Pkw- und Lkw-Verkehr in beide Richtungen.

Bahnbrücke wird saniert

Die Deutsche Bahn AG führt in diesem Zeitraum Sanierungsarbeiten an der Bahnbrücke in Brilon durch. Deswegen können in diesem Zeitraum lediglich Geh- und Radweg weiterhin genutzt werden, heißt es.

Großräumige Umleitungen

Die Brückensanierung erfordert in beiden Fahrtrichtungen eine großräumige Umleitung. Diese führt von Willingen kommend zunächst am Abzweig zum Freibad über die L 913 durchs Bremecketal über dann auf die L 870 durch die Kurvenstrecke rauf in Richtung Hoppecker Straße bzw. wieder auf die Bundesstraße 251 und weiter nach Brilon (Stadt) oder auf die Umgehung.

Statt der üblichen knapp vier Kilometer und der fünf Minuten Fahrtzeit für diese Strecke sollte man eine knappe Viertelstunde und zehn Kilometer Fahrtstrecke für die Umleitung einplanen.

